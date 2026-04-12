¡Buenos días! Abrimos nuestro boletín dominical con una entrevista a Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía en funciones y candidato del PP a la reelección, con titulares sobre Adamuz, su futuro político y el contexto internacional. Además, en clave local abordamos con profundidad el papel de las mujeres en el auge de la Formación Profesional. Por último, nuestra crónica del Córdoba CF-Zaragoza disputado anoche en El Arcángel, donde los blanquiverdes sellaron virtualmente la permanencia.

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