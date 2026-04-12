La actualidad del domingo 12 de abril
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El papel de las mujeres en el auge de la FP, la nueva victoria de la cordobesa Fátima Ouhaddou en media maratón y la victoria del Córdoba CF copan nuestros titulares para arrancar el domingo 12 de abril
¡Buenos días! Abrimos nuestro boletín dominical con una entrevista a Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía en funciones y candidato del PP a la reelección, con titulares sobre Adamuz, su futuro político y el contexto internacional. Además, en clave local abordamos con profundidad el papel de las mujeres en el auge de la Formación Profesional. Por último, nuestra crónica del Córdoba CF-Zaragoza disputado anoche en El Arcángel, donde los blanquiverdes sellaron virtualmente la permanencia.
- Entrevista | Juanma Moreno: "ADIF está tardando en asumir responsabilidades por Adamuz, faltó mantenimiento en la vía y en la seguridad"
- La matrículas femeninas en FP crecen un 18% en Córdoba y se abren paso en ciclos técnicos
- Rubén Alves rescata al Córdoba CF de una noche de fútbol moderno y VAR ante el Zaragoza
Además, destacamos estas otras noticias:
Tema del día
- Cada vez más mujeres en el campo cordobés: las estudiantes de FP en ganadería reivindican su papel en el sector
- El reto de romper la brecha tecnológica en la FP de Córdoba: el aumento de alumnas contrasta con su baja representación en el sector
El tiempo
Córdoba ciudad
- CRÓNICA POLÍTICA DE LA SEMANA | «Houston, Houston, tenemos un problema»
- Los barrios más pobres de Andalucía se reúnen en Córdoba: "Necesitamos que se actúe de manera coordinada y a largo plazo"
- Donde nacen los futuros científicos: el Paseo de la Ciencia llena el Vial de experimentos y niños asombrados
- VÍDEO Y GALERÍA | Un tsunami azul recorre Córdoba por el autismo
Provincia
- Una rotonda en proyecto y unos jardines exteriores completarán el centro comercial de Palma del Río
- La Cueva del Ángel de Lucena abre una ventana a la Prehistoria con una visita virtual en 3D
- Dehesa de las Artes: turismo cultural desde Azuel
Cultura
Deportes
- Fátima Ouhaddou vuelve a reinar en España: segundo título seguido de media maratón para la cordobesa
- Vía libre para la construcción de un nuevo barrio en Córdoba: localización, número de viviendas y zonas verdes
- Nuria Rodríguez es cordobesa, tiene 24 años y trabaja en una multinacional en Madrid: 'Es un orgullo ser imagen en las fiestas de mi tierra
- Los precios de la vivienda en Córdoba se frenan y los expertos auguran un cambio de tendencia en el mercado
- Córdoba vibra con Fito & Fitipaldis en una noche de himnos y complicidad intergeneracional
- Hasta 2.000 euros por persona: las ayudas a los puestos del mercadillo en Córdoba por el efecto de las borrascas
- La DGT avisa a los conductores de Córdoba: 600 euros de multa y 6 puntos del carnet por realizar esta maniobra
- Una cordobesa vestida de Juana Martín, musa del cartel del Mayo Festivo de Rafael Castejón, que homenajea a Julio Romero
- Un hotel, dos residencias y zona comercial, el moderno diseño de una parcela libre junto al hospital Reina Sofía de Córdoba