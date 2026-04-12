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La actualidad del domingo 12 de abril

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El papel de las mujeres en el auge de la FP, la nueva victoria de la cordobesa Fátima Ouhaddou en media maratón y la victoria del Córdoba CF copan nuestros titulares para arrancar el domingo 12 de abril

Rubén Alves celebra el gol ante el Zaragoza.

Rubén Alves celebra el gol ante el Zaragoza. / A. J. González

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

¡Buenos días! Abrimos nuestro boletín dominical con una entrevista a Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía en funciones y candidato del PP a la reelección, con titulares sobre Adamuz, su futuro político y el contexto internacional. Además, en clave local abordamos con profundidad el papel de las mujeres en el auge de la Formación Profesional. Por último, nuestra crónica del Córdoba CF-Zaragoza disputado anoche en El Arcángel, donde los blanquiverdes sellaron virtualmente la permanencia.

Además, destacamos estas otras noticias:

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