Un total de 51 catecúmenos reciben tres sacramentos en un mismo día en la Catedral de Córdoba

El catecumenado es el proceso de iniciación a la fe católica que siguen los adultos y los niños mayores de 12 años que no están bautizados. En Córdoba, este proceso de formación requiere un mínimo de un año de catequesis y culmina con una ceremonia anual en la Catedral que se celebra habitualmente en la Vigilia Pascual, el Sábado Santo, aunque este año tuvo lugar este domingo.

En ella, 51 catecúmenos, la gran mayoría de entre 18 y 30 años, recibieron tres sacramentos en uno: el bautismo, la primera comunión y la confirmación. Según el delegado diocesano de catequesis, Adolfo Ariza, cada vez son más las personas que siguen este rito de entrada porque no fueron bautizados antes y ahora deciden dar este paso después de madurar la decisión. Este año, «tenemos un grupo grande con más chicos que chicas que han descubierto la fe a través de una hermandad y necesitan el bautismo», explica Ariza, «también hay algún caso de jóvenes que han iniciado una relación con otra persona cristiana y que quiere iniciarse».

Si hay intención de formalizar una boda católica a corto o a largo plazo, ambas personas deben estar bautizadas previamente. Hay personas que se convierten de otros credos y también casos en los que los padres decidieron no bautizar a sus hijos de niños y ellos de mayores, deciden por sí mismos entrar en la iglesia. Las cifras revelan el aumento sostenido del número de catecúmenos, algo que el sacerdote considera normal «porque el Espíritu Santo sigue suscitando la conversión y el deseo de Dios».