El reto de romper la brecha tecnológica en la FP de Córdoba: el aumento de alumnas contrasta con su baja representación en el sector

Los entornos formativos reflejan algunos de los debates de fondo que acompañan al desarrollo tecnológico, entre ellos, la presencia y el papel de las mujeres en un ámbito históricamente masculinizado, pero en transformación.

Cecilia Martínez Hernández, de 47 años, estudia el Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web en el IES Trassierra de Córdoba. Tras años trabajando en el ámbito administrativo, decidió dar un giro a su trayectoria profesional ante el avance imparable de la digitalización y el querer comprender qué hay detrás de las aplicaciones y el entorno digital.

Dificultades estructurales para las mujeres

Para ella, que además ha sido seleccionada para participar en una competición de programación en Sevilla, el ciclo supone una oportunidad clave de cara al futuro laboral y apunta que, en su experiencia en el aula, no ha encontrado barreras. «Una vez te integras, eres una más. Da igual la edad o el género, todos vamos a por el mismo objetivo», afirma. No obstante, sí señala dificultades estructurales que afectan especialmente a las mujeres, como la conciliación o la movilidad laboral en caso de tener hijos.

Alumnos de la FP de Informáica en el IES Trassierra. / A. J. González

También reflexiona sobre los estereotipos que aún persisten en el ámbito tecnológico. «Sigue habiendo una visión muy marcada, incluso en la publicidad o en los contenidos que consumen los jóvenes», indica. Además, pone el foco en la falta de perspectiva femenina en el desarrollo tecnológico: «La mayoría de quienes crean aplicaciones son hombres, y eso hace que muchas necesidades de las mujeres no estén reflejadas y la tecnología sea sesgada», afirma.

Por su parte, la profesora de Informática y jefa de estudios de FP de este instituto, Elena Fernández, confirma que la presencia femenina en estos ciclos ha sido históricamente baja, aunque empieza a cambiar en los últimos años. «Durante mucho tiempo era habitual encontrar solo una o dos alumnas por clase. No ha sido hasta hace unos siete años cuando empezamos a ver grupos con más presencia femenina», explica. En este sentido, destaca que, aunque la presencia femenina sigue siendo baja, se observa una evolución positiva, con un aumento significativo en la rama de Informática y Comunicaciones en Andalucía, donde las alumnas han crecido un 93,01% desde 2018, hasta alcanzar 2.953 estudiantes. También se registran avances en áreas como videojuegos, realidad virtual o ciberseguridad. Sin embargo, siguen estando infrarrepresentadas en el sector tecnológico, donde más del 80% de estudiantes y profesionales son hombres.

Factores culturales que van desde la familia a la escuela

A su juicio, este desequilibrio responde en gran medida a factores culturales. La brecha de género en la informática es, según señala, un problema social donde el entorno, como la familia, la escuela y la ausencia de referentes también juega un importante papel.

Fernández Chirino añade que las alumnas suelen obtener buenos resultados académicos: «Las chicas sienten que tienen que demostrar constantemente que están ahí por mérito propio», señala. A ello se suman dinámicas como el llamado mansplaining, en el que, según describe también Cecilia, algunos compañeros tienden a explicar cuestiones que ellas ya dominan, simplemente por el hecho de ser mujeres.