Un refugio cultural para defender el legado sefardí: la Casa Sefarad de Córdoba cumple 20 años

En pleno corazón de la Judería, en la calle Judíos y a escasos metros de la Sinagoga, un edificio del siglo XIV guarda un propósito muy concreto: mantener viva la memoria sefardí en Córdoba. La Casa Sefarad ha cumplido este 31 de marzo dos décadas de trayectoria con una idea de fondo que su fundador resume sin rodeos: contribuir a saldar la «deuda histórica» de la ciudad con una de las culturas que formó parte de su identidad.

La huella judía en Córdoba no es un apunte marginal, sino una parte esencial de su historia. En la etapa andalusí, la comunidad judía participó activamente en la vida intelectual y económica de la ciudad y dejó nombres de alcance universal, como Hasdai ibn Shaprut en el siglo X o Maimónides, nacido en 1135. La expulsión de 1492 cerró una etapa, pero no borró la memoria: la Judería, la Sinagoga y el legado sefardí —tradiciones, música y cultura— siguen siendo una de las claves para comprender la identidad histórica de la ciudad.

Un refugio cultural

Su presidente y fundador, Sebastián de la Obra, celebra que en estos 20 años «los cordobeses han encontrado un refugio cultural» en un espacio que, subraya, «no recibe ayudas estatales» y se mantiene «completamente independiente», también de «poderes financieros». Esa independencia, sostiene, les ha permitido sostener un proyecto con criterio propio, alejado de modas y con una programación constante que combina divulgación, memoria y cultura contemporánea.

El espacio cultural reivindica y difunde el legado judío en la ciudad / A. J. González

Esa actividad ha convertido el edificio en algo más que un museo. De la Obra recuerda las «decenas de conciertos» celebrados en el patio, con un público que considera selecto pero «muy fiel», y reivindica la capacidad del espacio para «evolucionar y crecer» como centro cultural. En estas dos décadas, la Casa Sefarad ha acogido presentaciones de libros y revistas, tertulias, representaciones teatrales, conciertos y exposiciones. También se ha consolidado como un lugar de parada para quien recorre la Judería con calma: un espacio íntimo, más de escucha que de consumo rápido, donde el visitante puede detenerse y contextualizar lo que ve fuera.

La Casa Sefarad celebra su 20º aniversario a través de numerosas exposiciones, representaciones teatrales y todo tipo de eventos culturales desde su sede en la calle Judíos

Entre los momentos que el fundador destaca, hay dos especialmente significativos. Por un lado, cuando se escribieron en una pared del edificio los nombres y apellidos de cordobeses represaliados por la Inquisición: «Vino gente de Francia, Brasil o Marruecos a ayudarnos. Fue emocionante y un acto de cultura poética». Por otro, la respuesta durante la pandemia, cuando impulsaron tres ciclos -Pensar, Viajar y Leer son actividades de riesgo- con el objetivo de seguir conectados con su público: «Acompañamos a mucha gente», recalca. Aquel esfuerzo, explica, fue también una forma de reafirmar el sentido del proyecto: no limitarse a conservar, sino seguir creando comunidad cultural.

Un itinerario por la historia de los judíos a través de seis salas temáticas

La Casa Sefarad propone hoy un itinerario por la historia y las tradiciones judías a través de seis salas temáticas. La visita se abre con la vida doméstica, con utensilios y objetos que recrean el día a día medieval. El recorrido continúa por el patio principal, eje de la casa, con arcadas tradicionales, enchinado con simbología judía y un pozo central. Una sala está dedicada a la mujer en Al-Ándalus, con retratos y paneles explicativos, y otra a los ciclos festivos, con referencias a celebraciones como el Shabat o el Hanuká. La Judería de Córdoba ocupa también un espacio propio, con planos históricos y referencias a la Sinagoga como núcleo espiritual. El recorrido se cierra con la música sefardí, con instrumentos y explicaciones sobre sus principales géneros, una forma de recordar que el legado no fue solo construcciones y textos, sino también voz, oralidad y pasión.

Sebastián de la Obra, director y fundador de la Casa Sefarad. / A. J. GONZÁLEZ

En cuanto a los visitantes, De la Obra estima que alrededor de 2.000 cordobeses han pasado por el espacio. Admite que es una cifra «mejorable», aunque cree que la ciudad «conoce más» la cultura sefardí y el pasado judío que hace dos décadas, si bien matiza que «Córdoba necesita tiempo aún para reconocerse en una de sus identidades». La mitad del público, explica, es español y llega desde distintos puntos del país; la otra mitad es extranjera, aunque «no necesariamente judía». En ese contexto, uno de los objetivos que se marcan es precisamente reforzar el vínculo con el público local y que el espacio no se perciba solo como una visita para quien viene de fuera.

Trabajo pendiente y retos

Una de las líneas que han reforzado en los últimos años es la educación, con trabajo directo con colegios para explicar una parte del pasado que, a su juicio, muchas veces se trata de puntillas. Sin embargo, lamenta que muchos centros cordobeses «no quieren colaborar», mientras que sí lo hacen centros de otras partes de Europa o del país. El motivo, apunta, suele ser que «tienen que pagar una entrada».

«Las administraciones no están saldando una deuda histórica con el pueblo judío»

En paralelo, De la Obra considera que, pese a los avances en difusión y consolidación del legado sefardí, «las administraciones no están cumpliendo con el deber de saldar una deuda histórica». Aun así, la Casa Sefarad mira al futuro con nuevos proyectos: prepara una exposición «sobre el humor y la necesidad de reír», que define como «una tradición judía imprescindible», y una novela gráfica sobre Maimónides con trabajo de historietistas cordobeses. Ambas iniciativas están previstas para finales de año, en una línea que resume la filosofía del espacio: seguir abriendo puertas para que la memoria sefardí no sea solo pasado, sino también un lugar vivo en la Córdoba actual.