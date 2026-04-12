El PSOE reprocha al Ayuntamiento la baja inversión en la Noche Blanca del Flamenco con respecto al dinero destinado a espectáculos de empresas privadas

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha reprochado al Gobierno local del PP por "premiar y beneficiar a empresas privadas de conciertos y espectáculos con hasta 1,2 millones en subvenciones frente a los 450.000 euros que aporta, por ejemplo, para la Noche Blanca del Flamenco, partida que no llega ni al 40% de lo que destina a compañías privadas", según detalla una nota remitida por el PSOE Córdoba. La edil se ha referido a que el pasado martes 7 de abril “asistimos con estupor a un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Córdoba, en el que el Gobierno del PP llevaba la propuesta de aprobar 1.200.000 euros para dar a empresas privadas que montan espectáculos musicales en Córdoba con ánimo de lucro, a modo de subvención”.

Reclamación del PSOE

El PSOE ya había presentado una reclamación al Consejo del Instituto Municipal de Artes Escénicas cuando "propuso regalar estos 1,2 millones como patrocinio a empresas privadas de conciertos, un consejo en el que el PP aprobó una modificación del Plan de Subvenciones para quitar parte del dinero de la gestión de los teatros municipales de Córdoba y dárselo a empresas privadas", prosigue la nota. “El dinero que podía ser para el Gran Teatro, Teatro Góngora y Teatro de la Axarquía para hacer mejoras en la programación y en la infraestructura de estos espacios escénicos se va para subvencionar festivales como los de la Plaza de Toros y el Córdoba Live”, ha lamentado la edil socialista.

Bernal ha comentado que el consejo del IMAE desestimó las reclamaciones del PSOE sobre la “infame gestión del PP con el dinero público”, y que el pasado martes el Gobierno de Bellido aprobó en pleno municipal dar este dinero a empresas privadas de conciertos gracias a la mayoría absoluta del PP.

"Incoherente"

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“Desde el PSOE hemos preguntado en numerosas ocasiones, en plenos, consejos y comisiones, por qué el Gobierno del PP entrega esa cantidad de dinero público, de todos los cordobeses y cordobesas, a una empresa privada que gana dinero, legítimamente, organizando conciertos en Córdoba. Nuestra pregunta, además, es por qué se da dinero a estas empresas y no a otras muchas que organizan espectáculos en Córdoba”, ha preguntado Isabel Bernal, que tilda de “incoherente” que frente al 1.200.000 euros que va a regalar a empresas privadas, a la Noche Blanca del Flamenco no va a llegar ni 450.000 euros, siendo un evento de relevancia organizado por el Ayuntamiento que da identidad a la ciudad y revierte en toda la ciudadanía. “Aquí se demuestra cuáles son las prioridades del PP y cómo usan el dinero de todos los cordobeses y cordobesas”, ha concluido.