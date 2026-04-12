Medio Ambiente
La movilización vecinal en el arroyo Pedroches de Córdoba suma 9.000 kilos de basura retirada
Tras dos batidas de limpieza, los voluntarios que actúan en el arroyo Pedroches reclaman una intervención integral para mejorar la accesibilidad y el disfrute del espacio natural
La movilización vecinal en el entorno del arroyo Pedroches, en Córdoba, continúa ganando fuerza. Tras la primera jornada de recogida en la que se retiraron unos 3.000 kilos de residuos, el mismo grupo de voluntarios ha celebrado una segunda batida en la que han logrado extraer otros 6.000 kilos de basura, alcanzando así un total de 9.000 kilos retirados de este enclave natural de la barriada de Fátima.
La iniciativa, organizada de forma altruista, vuelve a poner de relieve el estado del cauce tras las últimas lluvias. Pese a que el arroyo presenta un buen aspecto por el aumento de agua, los participantes denuncian que la acumulación de residuos y lodo sigue siendo un problema importante.
Piden la intervención de las instituciones
Ante esta situación, los voluntarios reclaman una actuación integral por parte de las administraciones competentes. En concreto, solicitan el uso de maquinaria para retirar el lodo acumulado en el cauce, así como la adecuación del entorno en conexión con el Parque de Levante.
Además, insisten en la necesidad de finalizar la pasarela que une Arcos de la Frontera con el Parque de Levante, una infraestructura que consideran clave para mejorar la accesibilidad, especialmente para personas con movilidad reducida, y facilitar el disfrute de este espacio natural recuperado en parte gracias a la implicación ciudadana.
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