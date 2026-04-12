La matrículas femeninas en FP crecen un 18% en Córdoba y se abren paso en ciclos técnicos

En los últimos años, la Formación Profesional (FP) viene experimentando una transformación silenciosa, pero constante, marcada, entre otros factores, por una progresiva incorporación de mujeres a especialidades que históricamente habían contado con una presencia femenina muy limitada. La provincia de Córdoba no es ajena a esta evolución -visible en el conjunto de Andalucía-, donde las enseñanzas vinculadas a ámbitos científicos y tecnológicos han registrado un notable incremento de alumnas, de un 67% desde 2018, con un crecimiento sostenido de la matrícula y avances significativos en determinados ciclos formativos, aunque todavía persisten desequilibrios y brechas en la representación global.

Entre los cursos 2018-2019 y 2025-2026 Córdoba ha experimentado un crecimiento general de la matriculación, tanto en términos totales como en el número de alumnas. En este periodo, el total de matrículas ha pasado de 14.173 a 17.226, lo que supone un aumento de 3.053 estudiantes, equivalente a un 21,54%. En el caso de las mujeres, la cifra asciende de 6.270 a 7.413 alumnas, con un incremento de 1.143 matrículas, es decir, un 18,23%. Sin embargo, pese a este crecimiento en valores absolutos, el peso porcentual de las mujeres en el conjunto del alumnado baja ligeramente, al pasar del 44,24% al 43,03%.

La atención a dependientes y la integración social ganan plazas en FP

Estos datos también ponen de relieve que el aumento de alumnas no se distribuye de forma homogénea, sino que se concentra especialmente en algunos ciclos formativos históricamente vinculados al trabajo femenino y de cuidados. Entre los que registran un mayor crecimiento en números absolutos destacan el Grado Medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia, que pasa de 330 a 464 alumnas (134 más); el Grado Superior de Integración Social, de 200 a 324 alumnas (124 más); pero también destacan el Grado Superior de Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal, que crece de 40 a 116 alumnas (76 más); el Grado Superior de Marketing y Publicidad, que pasa de 17 a 67 alumnas (50 más), y Desarrollo de Aplicaciones Web, donde la presencia femenina sube de ocho a 52 alumnas (44 más), lo que refleja una incorporación creciente de mujeres incluso en enseñanzas donde tradicionalmente su presencia había sido menor.

Avances significativos en áreas con presencia femenina reducida

Con todo ello, si se analiza la evolución en términos porcentuales, se observan avances especialmente significativos en ciclos donde la presencia femenina era inicialmente reducida. Es el caso de Actividades Ecuestres, que pasa del 45,8% al 82,4% de mujeres (de 17 alumnas más en términos absolutos), o de Producción Agropecuaria, que sube del 17,4% al 46,4% (con 39 alumnas más). También resultan destacables los incrementos en Confección y Moda, que gana 32 alumnas; Producción de Audiovisuales y Espectáculos, con ocho más; y Documentación y Administración Sanitaria, con un aumento más moderado de dos alumnas. Estos datos indican que, aunque persiste una brecha de género en el conjunto global de la FP, se están produciendo cambios en determinadas familias profesionales, que habrá que observar en el tiempo para confirmar que responden a una tendencia consolidada y en crecimiento.

Dos alumnas del Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web del IES Trassierra de Córdoba. / A. J. González

El documento al que ha tenido acceso Diario CÓRDOBA subraya además el papel de algunos centros educativos en esta evolución. En varios casos, el incremento de alumnas se asocia a la implantación de nueva oferta formativa, como ocurre en el CDP Yucatal (+42 alumnas), el IES Santos Isasa (+40 en Dependencia y +32 en Integración Social) o el IES Aguilar y Eslava (+33 alumnas en Integración Social). También destacan centros como el IES Galileo Galilei, que suma 41 alumnas tanto en Atención a la Dependencia como en Ganadería, o el IES Luis de Góngora, donde Marketing y Publicidad crece en 41 alumnas. Estos casos muestran que la ampliación y diversificación de la oferta educativa puede tener un impacto directo en una mayor incorporación de mujeres a la Formación Profesional.

El peso porcentual de las mujeres en el conjunto del alumnado baja ligeramente, al pasar del 44% al 43%

Entre los ejemplos más llamativos, el informe menciona al IES Galileo Galilei en el ciclo de Producción Agropecuaria, donde la proporción de alumnas pasa del 35,2% (19 de 54) al 78,9% (30 de 38), con una subida de 43,8 puntos porcentuales. También se destacan el IES Ángel de Saavedra, el IES El Tablero y el IES Sierra de Aras, que experimentan mejoras notables en la ratio de mujeres en distintos ciclos. A ello se suman casos globales de centros como el IES Zoco, donde el número de alumnas pasa de dos a 29, multiplicándose por más de ocho, o el IES Mario López, donde la presencia femenina supera el 21% tras partir de un 9,7%.

En conjunto, el informe permite concluir que la presencia de las mujeres en la FP de Córdoba avanza de manera positiva en términos absolutos y presenta mejoras muy importantes en determinados ciclos y centros. No obstante, también refleja que ese avance no ha sido suficiente para aumentar su representación relativa en el conjunto del sistema, ya que el crecimiento masculino ha sido mayor.