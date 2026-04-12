Las Mareas Blancas recorren Córdoba denunciando la "privatización" de la sanidad: "No podemos permitir cuatro años más de desmantelamiento"

En torno a 2.000 personas, según cifras de la Policía Nacional, han recorrido este domingo las calles de Córdoba denunciando la "privatización" de la sanidad pública y las políticas del Gobierno de la Junta de Andalucía, al que culpan de un expolio de los recursos sanitarios. "No podemos permitir cuatro años más de desmantelamiento", concluía Antonio Baena, portavoz de las Mareas Blancas, durante su atención a los medios.

La marcha ha partido de la delegación territorial de Salud, en la avenida de República Argentina, y se ha dirigido a Las Tendillas por Ronda de Tejares para finalizar, más tarde, en El Corte Inglés. Entre los manifestantes, miembros de los distintos sindicatos, de formaciones políticas de izquierdas como PSOE, Por Andalucía y Podemos, y de plataformas sanitarias de pueblos y comarcas de Córdoba.

En las ocho capitales andaluzas

Las Mareas Blancas han salido a la calle en las ocho capitales andaluzas para "reivindicar en la calle lo que no nos dan en los despachos y lo que nos están robando desde la Junta de Andalucía". Desde Córdoba han hecho un llamamiento a la población para que, en las próximas elecciones autonómicas, "se vote en defensa propia". "Y hoy votar a favor de la sanidad pública es votar contra quien la desmantela", ha señalado Baena.

La manifestación por la sanidad andaluza, en imágenes / A.J.González

Desde los sindicatos y desde el movimiento en defensa por la sanidad pública han apuntado a los distintos problemas que vienen observando en los últimos años: el alargamiento de las listas de espera, el colapso de los centros de salud y las urgencias, la fuga de médicos y enfermeros o la falta de recursos en zonas rurales. En opinión de sus representantes, el origen están en un uso inadecuado de los recursos públicos, que favorece a la privada en detrimento de la sanidad pública.

Manifestantes con pancartas y banderas. / AJ González

Las listas de espera "interminables"

Desde CCOO, su secretaria general en Córdoba, Marina Borrego, ha indicado que desde 2020 las listas de espera se han duplicado, pasando de 41.700 a 82.500 personas. En este semestre, detalla, hay más de 9.500 personas esperando a ser atendidas, pero "desde junio no tenemos nada porque como ha convocado elecciones el Gobierno de Juanma Moreno, nos están dando las listas y hemos tenido que recurrir a nuestros propios medios", ha criticado Borrego.

Al respecto, la secretaria general de UGT Córdoba, Encarna Laguna, ha calificado de "interminables" las listas. A lo que suma los problemas derivados del "desmantelamiento absoluto" de la Atención Primaria. "Los centros de salud están desbordados", asegura. Y eso repercute en las urgencias, puesto que es a donde los ciudadanos acuden como alternativa. Desde el sindicato también han advertido de que tienen "sospechas serias" de que está repercutiendo en la tasa de mortalidad. "Y esto es una línea roja que no podemos tolerar", indica Laguna.

La inversión y la "privatización"

Para los sindicatos y el movimiento Mareas Blancas, esta situación es el resultado de la financiación de la sanidad privada en detrimento de la pública. Como señala Marina Borrego, en el presupuesto de 2025 había 750 millones para sanidad privada, "hoy sabemos que se gastaron 1.000 millones de euros". Según Antonio Baena, son más si te nienen en cuenta "los conciertos con Pascual y con San Juan de Dios".

Como resultado, señalan desde CCOO, "cada vez tenemos la sanidad más privatizada". "Están haciendo que las personas se acojan a entidades privadas para poder estar atendidas y eso no lo podemos permitir, porque aquel que no tiene dinero se queda al arbitrio de que lo puedan atender en la pública", critica Borrego.

Una manifestante porta una pancarta que alude a la crisis de los cribados de cáncer de mama. / AJ González

El problema en la Córdoba rural

Para el portavoz de Mareas Blancas la inversión en la sanidad privada es un motivo, pero no el único. "Dinero hay, lo que pasa es que no se usa adecuadamente", apunta, aludiendo a que el 62% del presupuesto para infraestruturas del año pasado "se ha quedado sin emplear". Y por esta razón, agrega, "tenemos consultorios como el de Villarrubia, el de Montalbán, el de Fernán Núñez, el de Iznájar, que es una casa vieja, más luego unas Urgencias en Lucena que son de Marruecos".

Se da la situación de que Córdoba tiene un territorio con una dispersión enorme, recuerda Baena, con mucha extensión y poco municipios. Eso lleva a que haya "pueblos pequeños donde está prácticamente desmantelada la sanidad", los médicos van "dos días y muchas veces no aparecen" y la gente "no tiene dinero para desplazarse a los puntos de atención". Algo así ocurre, asegura, en Fuente Tójar, "poblaciones envejecidas que no pueden pagar el taxi para ir a que los atiendan en Priego".

"Estamos haciendo que nuestros pueblos se despueblen, que nuestra gente mayor esté condenada a una vida muy difícil", lamenta Antonio Baena. Y este panorama deriva, además, en "tensiones, problemas que no se deberían producir". "La gente llega cabreada y ni el médico está a la altura ni los usuarios estamos a la altura", indica.