Un diálogo entre San Rafael y el beato Álvaro de Córdoba: Maite Montero exalta el tiempo de gloria

El Teatro Góngora ha acogido este domingo el pregón de las Glorias, a cargo de Maite Montero. La pregonera, que fue introducida en el atril por Ángel Varo, ha ofrecido una exaltación articulada como un diálogo simbólico entre San Rafael y el beato Álvaro de Córdoba, recurso que le permitió transitar entre lo celestial y lo humano con naturalidad.

A través de esa conversación han ido emergiendo mensajes contundentes, reflexiones cargadas de fe y citas bíblicas que han reforzado el carácter espiritual del discurso. En ese mismo hilo narrativo se han ido nombrando también todos los titulares de las hermandades de gloria de la ciudad, integrados con delicadeza en el relato.

Banda de música de la Esperanza. / A. J. González

El texto, cuidadosamente hilvanado, se ha visto enriquecido por la intercalación de distintas voces, como la de Antonio el Califa o la de Rosa María Ceular, que han aportado matices y dinamismo a la proclamación, rompiendo la linealidad y dotando al pregón de una dimensión casi escénica.

Lejos de artificios grandilocuentes, Maite Montero ha apostado por un estilo sobrio, donde la emoción ha surgido de la verdad de las palabras. La sencillez ha sido, precisamente, la mayor fortaleza de un pregón que ha logrado conectar con el público desde la autenticidad.

La cita ha comenzado con un preámbulo musical a cargo de la Banda de Música de la Esperanza, que ha preparado el ambiente con la interpretación de diversas marchas. Entre ellas sonaron El Carmen, Gloria cisterciense, Coplas de la Virgen de la Sierra y Camino del santuario.

Cartel de glorias 2026 en Córdoba. / A. J. González

Cartel de las Glorias

En el transcurso del acto se ha presentado también el cartel de las Glorias, obra del artista Pedro Castro, en el que aparece representada la Virgen del Tránsito. La obra que ha sido muy bien recibida por el público se ha sumado al conjunto de una jornada que conjugó música, arte y palabra en torno a la devoción a las Glorias de Córdoba.