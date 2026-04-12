Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 12 de abril de 2026

Música

Concierto ‘Nuevos Horizontes flamencos’ en Orive

Jornada llena de duende con grandes figuras: al cante, Álvaro Párraga y Lucía Moreno; y a la guitarra, Javi Santiago. Presentará el acto Laura Caballero. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Palacio de Orive. Plaza de Orive. 12.00 horas.

Rafael Romero de Torres

Últimas visitas guiadas a la exposicióndel Museo de Bellas Artes

El Museo de Bellas Artes conmemora el 160 aniversario del nacimiento de Rafael Romero de Torres con una exposición que rescata su legado artístico y promueve su merecido reconocimiento. Con el título Rafael Romero de Torres. Del academicismo al realismo social, la muestra reúne una selección de sus obras más emblemáticas en las que se percibe la huella de su inicial formación académica.

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes. Plaza del Potro, 1. 11.00 horas.

Cultura

Tercera jornada de la 45 Feria del Libro Antiguo y de ocasión

Durante un mes, librerías de toda España vendrán a Córdoba con joyas bibliográficas, ediciones únicas y libros en oferta que esperan encontrar nuevas manos lectoras.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Bulevar Gran Capitán. De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Ciclo ‘Trasteando’

Recital de Gabriel D’Arío

Dentro del programa de Trasteando con la guitarra flamenca, tendrá lugar un recital a cargo del guitarrista Niño Selu, y Jorge del Pino y Mawe, a las palmas. Entrada libre hasta completar el aforo.