Los fallecidos en Córdoba el domingo 12 de abril

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 13 de abril, están previstas las siguientes inhumaciones:

Angela del Pilar Quintero Barbero

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de La Salud.

Pedro Dueñas García

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Isabel Cáliz Cano

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La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.