Obituario
Los fallecidos en Córdoba el domingo 12 de abril
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 13 de abril, están previstas las siguientes inhumaciones:
Angela del Pilar Quintero Barbero
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de La Salud.
Pedro Dueñas García
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Isabel Cáliz Cano
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.
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