Cuatro asociaciones de vecinos inician una campaña para reclamar refuerzos de personal en el centro de salud Lucano

Las asociaciones vecinales Alcázar Viejo, Axerquía, La Medina y Regina Magdalena, a las que corresponde el centro de salud Lucano, han expresado su preocupación y malestar por la situación de la atención primaria en este centro, que consideran similar a la que se vive en otros puntos de Córdoba.

Los colectivos advierten de las dificultades que afrontan tanto los usuarios, para conseguir una cita médica en un plazo razonable, como los propios profesionales, que desarrollan su labor en condiciones y horarios que consideran inadecuados debido a la escasez de personal asignado de forma real y permanente al centro.

Quejas sin respuesta efectiva

Las asociaciones aseguran que esta situación ha sido trasladada en distintas ocasiones, tanto a nivel individual como colectivo, mediante escritos dirigidos a la Consejería de Salud y al Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Cartel con la convocatoria de movilizaciones. / CÓRDOBA

Según denuncian, las respuestas recibidas hasta ahora se han limitado a “buenas palabras”, pero sin que se hayan adoptado medidas concretas para corregir las deficiencias existentes.

La atención primaria, clave para el sistema sanitario

Los colectivos vecinales subrayan que la atención primaria constituye una pieza esencial para garantizar una verdadera atención integral a la ciudadanía y también para asegurar un funcionamiento ordenado y racional del conjunto del sistema sanitario, tanto en los centros de salud como en los hospitales.

En este sentido, reivindican la sanidad pública como la única que garantiza el derecho a la salud en condiciones de igualdad para toda la población, al tratarse de un derecho universal y constitucionalmente reconocido en España. “La atención primaria nos salva la vida”, remarcan.

Concentraciones todos los lunes

Dentro de esta campaña en defensa del Centro de Salud Lucano, de sus usuarios y de los profesionales que trabajan en él, las asociaciones han convocado una concentración todos los lunes, de 10.00 a 10.20 horas, en el patio del centro sanitario.

Tres reivindicaciones concretas

La movilización plantea tres demandas principales. En primer lugar, exigen que las citas médicas se concedan en un plazo máximo de tres días, frente a la situación actual, en la que, según denuncian, se están otorgando con demoras de alrededor de 20 días o incluso superiores.

En segundo lugar, reclaman que se cubran de forma permanente los nueve puestos de médico o médica contemplados en el organigrama del centro, con dedicación exclusiva al mismo. Según indican, lo habitual es que no haya más de cinco profesionales disponibles.

Por último, solicitan una ampliación adecuada del resto del personal sanitario y de gestión y atención, con el fin de garantizar un funcionamiento digno y eficaz del centro de salud.