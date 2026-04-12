Crónica política de la semana en Córdoba: «Houston, Houston, tenemos un problema»

Sorprende que los astronautas americanos hayan tenido que viajar esta semana al lado oscuro de la Luna para ver «cosas que ningún ser humano ha visto jamás» teniendo de presidente en su propio país a un señor como Donald Trump, que un día quiere enterrar el Imperio Persa, y al siguiente hacer como que le perdona la vida. Esas son las cosas que pasan cuando alguien dice en voz alta que quiere destruir una civilización completa, que luego va y no la destruye y queda como el mohoso (ya saben, el mozo de estoques de Lagartijo que tenía más miedo que vergüenza y siempre que salía al ruedo quedaba fatal).

No es lo mismo, por dios que no, pero a Rafi Crespín, secretaria general del PSOE de Córdoba, le ha pasado tres cuartas de lo mismo por hacerse un Trump y decir en voz alta que iba a liderar la candidatura socialista al Parlamento andaluz y luego quedarse en tierra. Lo dijo pongamos que el lunes; recibió unas llamaditas de María Jesús Montero el martes («dije que quería gente en los cargos pegada al territorio, pero no hablaba de ti y bla bla bla»), y el miércoles, donde Montero dijo digo, dijo Diego.

Y, ojo, en el viaje espacial al 17 de mayo que ha emprendido el PSOE cordobés, no solo se ha quedado Crespín en el hangar. Ni Isabel Ambrosio ni Ana Romero acompañan tampoco al resto de la tripulación que ha puesto rumbo a Sevilla y se quedan, de momento, en clave «Houston, Houston, tenemos un problema». Hasta aquí, la cordobesa y la montoreña acumulan un total de 27 años de experiencia ininterrumpida en las instituciones. Las dos son del año 70 y empezaron en política en 1999: la primera como asesora del grupo socialista en el Ayuntamiento de Córdoba y la segunda de concejala en el Ayuntamiento de Montoro. Entraron juntas y salen a la vez.

Por contra, en el Orion viajan otros socialistas con pocas comodidades y un retrete espacial avanzado que se atasca más que los de la feria (Universal Waste Management System, en inglés, por si siguen aquí las de Houston). Y quiénes son esos socialistas. Pues la comandante y alcaldesa de Fuente Obejuna, Silvia Mellado; el piloto de Puente Genil, Esteban Morales, y la especialista de misión y asesora del ministro Planas, Victoria Fernández, que dicen que quiere ir a Capitulares pasando primero por el Hospital de las Cinco Llagas. Biodramina, amiga, que menudo rodeo vas a dar.

Los del PP siempre han sido más sibilinos para sus cosas orgánicas, y aunque para hacer sus listas también viajan al lado oculto del satélite lunar, no se entera de los baches del trayecto ni cristo que lo fundó. Con todo, los de Juanma Moreno de modestia van flojitos, porque el otro día no tuvieron reparo en calificar su candidatura como «la mejor de la historia». Se ve que su viaje a la Luna para la confección de la plancha ha debido ser similar al del Apolo 11, un cohete tan mítico, tan mítico, que tuvo hasta polo de Camy. Esta vez, el presidente del PP de Córdoba y delegado del Gobierno andaluz, Adolfo Molina, no entra en la plancha y se queda reservado en manteca (dicho por él), y José María Bellido cierra en el puesto de honor solo por apoyar a Juanma Moreno (dicho por él). Más adelante sabremos para qué se queda Molina en la orza y cómo de grande será el granito de arena que quiere aportar Bellido al Gobierno andaluz.

La otra candidatura que se ha despejado esta semana ha sido la de Vox, que encabezará la portavoz del partido en el Ayuntamiento, Paula Badanelli. El llamamiento de Abascal hará que corra la lista en Capitulares y que entre en sustitución de la también presidenta de Vox Córdoba Miguel Castellanos. Recuerden que el futuro edil oficializó su salida de Ciudadanos vestido de Góngora (sic) en la fiesta del partido Viva 22. Toda una performance. Y vamos a cerrar echando mano, ya que lo tenemos, de ChatGPT ,que dice: «Ver un doble arcoíris se considera a menudo un símbolo de buena suerte, esperanza y nuevos comienzos». En Córdoba, también hemos visto dos esta semana y aunque quisiera volar over the rainbow y tomarme una Guinness para creer, como en Irlanda, que al final del arco hay un duende con un caldero de oro, la realidad me hace dudar de las promesas de la inteligencia artificial. Por recopilar: Trump casi destruye una civilización, al Orion socialista se le atascó el wc, el PP no necesita abuela y una ex del PP que se pasó a Vox será sustituida por un ex de Cs que ahora milita con Abascal. Perdónenme por lo soez, pero digo lo que dijo Antonio Hurtado en el pleno extraordinario del martes: «Y un ...» (búsquenlo en youtube).