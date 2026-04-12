Las comuniones en Córdoba, como minibodas, desde 3.000 euros a lo que uno quiera gastar

Una de las celebraciones que trae consigo la primavera en Córdoba son las Primeras Comuniones, que darán comienzo el 18 de abril. Este acontecimiento religioso ha ido evolucionando con los tiempos. Hace décadas, cuando las familias eran muy numerosas, se cerraba con una reunión en casa o incluso un perol en el campo o la parcela, mientras que ahora implica un desembolso económico importante. El coste de una Primera Comunión no es fijo. Depende de lo que cada cual quiera gastar, aunque la tendencia es que sean como minibodas en las que no pueden faltar una serie de elementos, a los que cada familia le añade los extras que desea. El pack indispensable incluye el vestuario, no solo del niño o la niña sino del resto de la familia. Beatriz Baldasano dirige la firma cordobesa Dímelo Hilando, que lleva años vistiendo a las niñas para la ocasión. «Nosotros hacemos trajes a medida con materiales nobles y diseños sencillos que vienen a actualizar el traje de toda la vida», explica Beatriz, «queremos que las niñas parezcan niñas, respetando la edad en un guiño a la infancia». El blanco es el color estrella «a lo que añadimos complemento de color, punto, con tonos empolvados, capitas, lazos, fajines, de lino, algodón... todo muy natural y hecho a mano», apunta. Salvo encargos especiales, los precios van desde los 300 a los 500 euros. En octubre, los vestidos de muestrario resto de temporada se venden en outlet con un precio especial.

En Paqui Díaz y Miguel Peris, los padres van buscando determinadas marcas, sobre todo para las niñas. «En chicos, sale mucho beige y verde agua, almirantes con cuello mao de lino y tejidos suaves», explica Paqui, mientras que «en las niñas, hay quien quiere trajes muy sencillos y otras que buscan algo más recargado, como de novia». Los precios van de ciento y pico a 300 euros en adelante, según los complementos, y los de niña desde unos 300 a 900 euros. El vestuario incluye además zapatos, calcetines, guantes, bolsito... Y peluquería, cuyo abanico de precios va desde los 20 euros a los 140 si van a casa y peina a alguien más de la familia.

Beatriz Baldasano, de Dímelo Hilando. / Manuel Murillo

Los menús, desde 55 euros por comensal

El banquete posterior es otro básico. En Los Jardines de Sansueña, la media de invitados está entre las 40 y 60 personas y el precio del cubierto es de 55 a 60 euros por cabeza con aperitivo de pie y almuerzo sentados. Con 40 invitados y menú de 55 euros, el convite sale a 2.200 euros. A diferencia de las bodas, no suele haber barra libre, pero sí tickets para copas. «El formato ha cambiado, son como minibodas con todo tipo de servicios, desde dj a fotomatón, regalos, música...», asegura Francisco Castro. En cuanto se saben las fechas, con un año de antelación, empieza el furor de las reservas y meses antes ya no hay sitio. «Las comuniones están muy concentradas en poco tiempo y compiten con las bodas, así que es complicado». En eso coincide con Ángeles Cardador, de Los Jardines del Cardador, donde pueden celebrar hasta ocho comuniones a la vez. «Todo depende del número de invitados que tengan», explica, «hay amigos que quieren celebrar juntos y así comparten la mesa de chuches (buffet con golosinas, chocolates y otros dulces) y la animación». Si comparan con 2025, ambos establecimientos señalan que los precios han subido entre 3 y 5 euros, aunque «sin repercutir la inflación real para ser competitivos». En Cardador, tienen una empresa de animación que se paga aparte y servicio de discoteca hasta las 20 horas, donde cada uno se paga lo suyo. «Algunos acaban ahí y cenan en el restaurante después».

La sesión fotográfica de precomunión es otro imprescindible. Según Juan Manuel Vacas, «las sesiones se realizan entre 20 y 25 días antes de la celebración para que la familia lleve el álbum al banquete y los recordatorios». La mayoría se hacen en exterior en sesiones de hora y media y los precios varían. «El básico que yo tengo es de 380 euros por álbum con pendrive de fotos y 12 recordatorios y a partir de ahí, hay álbumes mini para los abuelos, libros de firmas personalizados para las dedicatorias... que van subiendo el precio». Fran Ureña y Xino Pérez, de 50 mm, coinciden en que la mayoría de familias quiere fotos en exterior. «Con los niños, suelen ir padres o abuelos en sesiones de no más de dos horas para que no pese el cansancio». Sus precios oscilan entre 350 euros el álbum más pequeño con 8 láminas y 450 euros con galería on line en la nube. Las reservas suelen empezar después del verano, «aunque ya hay familias reservando fecha». Para ambos, lo importante es que el fotógrafo sea profesional «para que haya un papel firmado por si quieres reclamar».

Animaciones infantiles y fiestas temáticas

Cuando en la familia hay al menos cinco niños de menos de 9 años, es frecuente que se contrate animación. Animaocio Córdoba es una de las empresas que se dedica a ello. «En comuniones, ofrecemos animaciones infantiles teatralizadas, fiestas temáticas de piratas o pases de modelos, detectives...», explica Javier Sánchez, «también se hacen yincanas con juegos tradicionales e incluso talleres de maquillaje o manualidades». Quien lo desee, puede contratar castillo hinchable y hasta servicio de guardería. El presupuesto va en función del personal. Para grupos pequeños, un animador cuesta 125 euros, si van dos, 250 euros y así en adelante.

Francisco Castro, de Los Jardines de Sansueña. / Manuel Murillo

De los invitados, se espera que colaboren con un regalo. Aunque el dinero puede ayudar a paliar los gastos, muchos invitados optan por el regalo físico para que los niños conserven un recuerdo. Hay mil opciones, desde el móvil, la tablet, el ordenador y la bicicleta, a reloj, juegos y muñecas. Por parte de los padres, hay quien pide un préstamo con tal de regalar el viaje a Disney.