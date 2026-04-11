La Virgen de la Fuensanta estrena manto en la apertura de su camarín.

Este domingo 12 de abril, coincidiendo con el segundo de Pascua y la festividad de la Divina Misericordia, el camarín de Nuestra Señora de la Fuensanta se abrirá para la veneración de los fieles en el Santuario donde se venera la patrona de la ciudad, en horario de mañana y tarde, antes y después de cada celebración eucarística.

Durante la jornada, un equipo de voluntarios parroquiales asistirá a los devotos, facilitando el acceso a quienes deseen subir hasta el camarín para presentar de cerca sus peticiones y acciones de gracias a la patrona, Nuestra Señora de la Fuensanta coronada.

Nuevo manto

La imagen de la Virgen aparecerá revestida con un nuevo manto, que se estrenará para la ocasión, confeccionado en el taller de bordados Artesanía San Eloy de Córdoba por Rafael Carmona Nieto, con la colaboración de Manuela Jiménez y Daniel Cosano. La pieza, realizada en terciopelo rosa empolvado, destacará por su cuidada ornamentación y riqueza artística.

Esta nueva prenda ha sido fruto de la ofrenda de numerosos feligreses y devotos de la sagrada imagen, y fue bendecida y presentada el pasado 29 de marzo, durante la solemne misa del Domingo de Ramos, por el párroco del Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta, Ignacio Sierra.