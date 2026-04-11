Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Precios de la viviendaDonaciones y SucesionesPaseo de la CienciaBarrios pobresIncendio en LucenaUrbanismoEl tiempoFito & FitipaldisPaco JémezPrevia CCFEscapada
instagramlinkedin

Solidaridad

Un tsunami azul recorre Córdoba por el autismo

La prueba ha batido récord de participación y ha contado con más de 200 dorsales solidarios

Córdoba bate récord por el autismo

Córdoba bate récord por el autismo

Víctor Castro

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Hasta 2.500 corredores han participado este sábado en la carrera Somos Azul, organizada por Autismo Córdoba, que ha llenado las calles de un auténtico tsunami de camisetas de este color. Desde la organización han calificado de «éxito» una cita que ha batido su récord de participación y que, además, ha contado con más de 200 dorsales solidarios. El evento es clave para dar visibilidad al autismo y contribuir a la financiación de la asociación.

Un tsunami azul recorre Córdoba por el autismo

Un tsunami azul recorre Córdoba por el autismo

Ver galería

Un tsunami azul recorre Córdoba por el autismo / Víctor Castro

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vía libre para la construcción de un nuevo barrio en Córdoba: localización, número de viviendas y zonas verdes
  2. Nuria Rodríguez es cordobesa, tiene 24 años y trabaja en una multinacional en Madrid: 'Es un orgullo ser imagen en las fiestas de mi tierra
  3. Los precios de la vivienda en Córdoba se frenan y los expertos auguran un cambio de tendencia en el mercado
  4. Córdoba vibra con Fito & Fitipaldis en una noche de himnos y complicidad intergeneracional
  5. Hasta 2.000 euros por persona: las ayudas a los puestos del mercadillo en Córdoba por el efecto de las borrascas
  6. La DGT avisa a los conductores de Córdoba: 600 euros de multa y 6 puntos del carnet por realizar esta maniobra
  7. Una cordobesa vestida de Juana Martín, musa del cartel del Mayo Festivo de Rafael Castejón, que homenajea a Julio Romero
  8. Un hotel, dos residencias y zona comercial, el moderno diseño de una parcela libre junto al hospital Reina Sofía de Córdoba

La hermandad del Rocío de Córdoba presenta el cartel y anuncia la Romería de 2026

La hermandad del Rocío de Córdoba presenta el cartel y anuncia la Romería de 2026

Donde nacen los futuros científicos: el Paseo de la Ciencia llena el Vial de experimentos y niños asombrados

Donde nacen los futuros científicos: el Paseo de la Ciencia llena el Vial de experimentos y niños asombrados

Un tsunami azul recorre Córdoba por el autismo

Un tsunami azul recorre Córdoba por el autismo

El aviso amarillo deja apenas 0,4 litros en Córdoba capital

El aviso amarillo deja apenas 0,4 litros en Córdoba capital

Los fallecidos en Córdoba el sábado 11 de abril

El sorteo del cáncer deja premio en Córdoba y Montalbán

El sorteo del cáncer deja premio en Córdoba y Montalbán

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El poeta cordobés Pablo García Casado, ganador del Premio de la Crítica 2026

El poeta cordobés Pablo García Casado, ganador del Premio de la Crítica 2026
Tracking Pixel Contents