Hasta 2.500 corredores han participado este sábado en la carrera Somos Azul, organizada por Autismo Córdoba, que ha llenado las calles de un auténtico tsunami de camisetas de este color. Desde la organización han calificado de «éxito» una cita que ha batido su récord de participación y que, además, ha contado con más de 200 dorsales solidarios. El evento es clave para dar visibilidad al autismo y contribuir a la financiación de la asociación.

Un tsunami azul recorre Córdoba por el autismo / Víctor Castro