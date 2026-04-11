Solidaridad
Un tsunami azul recorre Córdoba por el autismo
La prueba ha batido récord de participación y ha contado con más de 200 dorsales solidarios
Hasta 2.500 corredores han participado este sábado en la carrera Somos Azul, organizada por Autismo Córdoba, que ha llenado las calles de un auténtico tsunami de camisetas de este color. Desde la organización han calificado de «éxito» una cita que ha batido su récord de participación y que, además, ha contado con más de 200 dorsales solidarios. El evento es clave para dar visibilidad al autismo y contribuir a la financiación de la asociación.
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