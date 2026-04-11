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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La promesa de rebaja fiscal de Moreno, el encuentro de los barrios más pobres en Córdoba y el nacimiento de un bebé, hijo de una mujer hospitalizada tras el accidente de Adamuz centran el nuestro resumen de la jornada

La 20 edición del Paseo de la Ciencia

La 20 edición del Paseo de la Ciencia / A. J. González

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Juanma Moreno eliminará el impuesto de Sucesiones y Donaciones en las cesiones de viviendas entre hermanos. Es una noticia adelantada por el grupo Prensa Ibérica (Diario CÓRDOBA), que abre nuestro boletín de este sábado 11 de abril, en el que también recogemos la reunión en Córdoba de representantes de los barrios más pobres de Andalucía, que reclaman actuaciones coordinadas y a largo plazo para revertir la desigualdad. Además, contamos la historia de esperanza tras la tragedia del accidente de Adamuz, con el nacimiento del hijo de la mujer que aún permanece hospitalizada en la UCI.

Además, destacamos estas otras noticias:

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