Juanma Moreno eliminará el impuesto de Sucesiones y Donaciones en las cesiones de viviendas entre hermanos. Es una noticia adelantada por el grupo Prensa Ibérica (Diario CÓRDOBA), que abre nuestro boletín de este sábado 11 de abril, en el que también recogemos la reunión en Córdoba de representantes de los barrios más pobres de Andalucía, que reclaman actuaciones coordinadas y a largo plazo para revertir la desigualdad. Además, contamos la historia de esperanza tras la tragedia del accidente de Adamuz, con el nacimiento del hijo de la mujer que aún permanece hospitalizada en la UCI.

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