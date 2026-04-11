Los precios de la vivienda en Córdoba se frenan y los expertos auguran un cambio de tendencia en el mercado. Es la noticia que abre nuestro boletín de este sábado 11 de abril, en el que también detallamos el moderno diseño previsto para una parcela libre junto al hospital Reina Sofía, que contempla un hotel, dos residencias y una zona comercial. Por última, nuestra crónica del ambiente vivido en el concierto de Fito & Fitipaldis, con una noche de himnos y complicidad intergeneracional en la ciudad.

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