La actualidad del sábado 11 de abril
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La evolución del mercado inmobiliario, los nuevos desarrollos urbanísticos y la agenda cultural marcan el pulso informativo de la jornada
Los precios de la vivienda en Córdoba se frenan y los expertos auguran un cambio de tendencia en el mercado. Es la noticia que abre nuestro boletín de este sábado 11 de abril, en el que también detallamos el moderno diseño previsto para una parcela libre junto al hospital Reina Sofía, que contempla un hotel, dos residencias y una zona comercial. Por última, nuestra crónica del ambiente vivido en el concierto de Fito & Fitipaldis, con una noche de himnos y complicidad intergeneracional en la ciudad.
- Los precios de la vivienda en Córdoba se frenan y los expertos auguran un cambio de tendencia en el mercado
- Un hotel, dos residencias y zona comercial, el moderno diseño de una parcela libre junto al hospital Reina Sofía de Córdoba
- Córdoba vibra con Fito & Fitipaldis en una noche de himnos y complicidad intergeneracional
Además, destacamos estas otras noticias:
Tema del día
- Dos de cada diez viviendas que se compran en Córdoba son para invertir
- Piden licencia para construir un nuevo hotel al lado de la plaza de las Tendillas de Córdoba
- Vía libre para la construcción de un nuevo barrio en Córdoba: localización, número de viviendas y zonas verdes
Córdoba ciudad
- Sadeco desbrozará un millón y medio de metros cuadrados de solares e Infraestructuras hará lo mismo en los márgenes de carreteras
- Unos 1.100 jóvenes de Córdoba se preparan ya para asistir al encuentro con el papa León XIV en Madrid
- Dos estrellas Michelin se dan cita en Córdoba: Periko Ortega y Samuel Naveira ofrecerán una noche exclusiva en ReComiendo
Provincia
- Más de 50 rincones de Cañete, seis artistas nacionales y un festival de color, vuelve Calles en Flor: fechas y todo el programa
- Cabra, Lucena y Montilla refuerzan la promoción de hábitos saludables con sus marchas escolares
- Cabra presenta su nueva Escuela Taurina con un llamamiento a la juventud y al aficionado
Cultura
- La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión regresa a Córdoba en abril: "No hay mayor placer que leer un libro de papel"
- La exposición 'Vida' llega al centro Rafael Botí de Córdoba para dignificar a las víctimas de la guerra
Deportes
- Kutxabank renuncia a su caseta en la Feria de Córdoba y Vox ocupará su espacio en la calle Guadalquivir
- Vuelco en Córdoba: el PSOE aparta a Rafi Crespín y a Isabel Ambrosio de la candidatura para las elecciones andaluzas
- Córdoba aprovecha la visita del Papa a España para devolver al jueves la celebración del Corpus Christi
- Una cordobesa vestida de Juana Martín, musa del cartel del Mayo Festivo de Rafael Castejón, que homenajea a Julio Romero
- Quién es Silvia Mellado, la alcaldesa de Fuente Obejuna, que encabeza la lista del PSOE a las elecciones andaluzas por Córdoba
- Nuria Rodríguez es cordobesa, tiene 24 años y trabaja en una multinacional en Madrid: 'Es un orgullo ser imagen en las fiestas de mi tierra
- Esta es la fecha en que sabrás si te toca mesa electoral en las elecciones de Andalucía: plazos y alegaciones
- El enganchón de una grúa con el puente de El Arcángel provoca importantes retenciones en la A-4 a su paso por Córdoba