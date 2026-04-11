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La actualidad del sábado 11 de abril

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La evolución del mercado inmobiliario, los nuevos desarrollos urbanísticos y la agenda cultural marcan el pulso informativo de la jornada

Piden licencia para construir un nuevo hotel al lado de la plaza de las Tendillas de Córdoba.

Piden licencia para construir un nuevo hotel al lado de la plaza de las Tendillas de Córdoba. / A.J. González

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Los precios de la vivienda en Córdoba se frenan y los expertos auguran un cambio de tendencia en el mercado. Es la noticia que abre nuestro boletín de este sábado 11 de abril, en el que también detallamos el moderno diseño previsto para una parcela libre junto al hospital Reina Sofía, que contempla un hotel, dos residencias y una zona comercial. Por última, nuestra crónica del ambiente vivido en el concierto de Fito & Fitipaldis, con una noche de himnos y complicidad intergeneracional en la ciudad.

Además, destacamos estas otras noticias:

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Un hotel, dos residencias y zona comercial, el moderno diseño de una parcela libre junto al hospital Reina Sofía de Córdoba

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Los precios de la vivienda en Córdoba se frenan y los expertos auguran un cambio de tendencia en el mercado

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