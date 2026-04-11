El sorteo del cáncer deja premio en Córdoba y Montalbán

La fortuna se suma a la causa contra el cáncer en Córdoba. El sorteo extraordinario de la Lotería Nacional celebrado este sábado 11 de abril, dedicado a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), ha dejado parte de su tercer premio en la provincia de Córdoba.

El número agraciado, el 78.721, ha sido premiado con 15.015 euros y se ha vendido en dos administraciones: una situada en la avenida de Granada de la capital cordobesa y otra en la calle Jesús Rescatado de Montalbán de Córdoba.

Administración de la calle Jesús Rescatado en Montalbán. / CÓRDOBA

Un sorteo señalado en el calendario de loterías

Se trata de un evento solidario que se organiza anualmente desde 1989 con el objetivo de recaudar fondos para la investigación oncológica y los programas de apoyo a pacientes y familias que impulsa la asociación. Los beneficios obtenidos permitirán a la Asociación Española Contra el Cáncer seguir financiando proyectos de investigación y acciones de acompañamiento y prevención en toda España, reforzando su papel como una de las organizaciones que más invierte en investigación contra el cáncer en el país.

En racha

La suerte ha vuelto así a la provincia, apenas dos días después de que la Lotería Nacional también dejara miles de euros en el Realejo, y una semana después de dejar rastro en Cañero.

En cuanto a los premios principales, el primer premio, dotado con 150.000 euros al número, ha recaído en el 46.439, vendido en localidades de Cantabria y Murcia. Por su parte, el segundo premio, correspondiente al número 46.504 y dotado con 30.000 euros, se ha distribuido en puntos de Pontevedra, Burgos y Toledo.