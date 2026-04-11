El PSOE llevará a Pleno el 'No a la Guerra' para que "Córdoba proteja a sus ciudadanos de las consecuencias del conflicto en Irán"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha manifestado su profunda preocupación ante la grave escalada bélica internacional iniciada el pasado 28 de febrero, coincidiendo con la celebración del Día de Andalucía, cuando Estados Unidos e Israel bombardearon Irán, provocando la muerte de gran parte de los cabecillas del régimen de los ayatolás. Por ello, ha avanzado una moción que el PSOE elevará a pleno para llevar el ‘No a la Guerra’ al Consistorio cordobés y forzar que alce la voz por la paz y proteja a las y los ciudadanos de las consecuencias del conflicto bélico en Irán.

Derecho internacional

Hurtado ha denunciado que, una vez más, grandes potencias militares han vulnerado impunemente el derecho internacional, obviando el papel de las Naciones Unidas, y que la respuesta de Irán no se hizo esperar, extendiendo el conflicto mediante ataques a países vecinos y reorganizando su liderazgo político.

Más de un mes después, la escalada bélica continúa agravándose, dejando miles de muertos y personas desplazadas. El cierre del Estrecho de Ormuz ha desencadenado una subida histórica del precio de los combustibles a nivel mundial, con el consiguiente aumento de la inflación y el riesgo evidente de una nueva crisis económica global si no se pone fin al conflicto.

El portavoz socialista ha destacado la rápida reacción del Gobierno de España, que ha defendido desde el primer momento el derecho internacional y ha rechazado participar en la escalada militar. En este sentido, ha subrayado el papel del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como firme defensor de la legalidad internacional, la paz y el impulso de soluciones diplomáticas.

5.000 millones en ayudas

Asimismo, ha recordado que el Ejecutivo central ha activado un escudo social para mitigar los efectos de la guerra, con medidas fiscales y ayudas que alcanzan los 5.000 millones de euros. “Del mismo modo que el Gobierno de España ha actuado con responsabilidad, el resto de instituciones deben estar a la altura”, ha señalado Hurtado, en referencia a la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba y el propio Ayuntamiento.

El portavoz también ha puesto en valor el reciente llamamiento del obispo de Córdoba, Jesús Fernández, quien instó a detener las armas y apostar por la paz durante el pasado Viernes de Dolores.

“Córdoba no puede permanecer impasible ante este escenario de sufrimiento y desestabilización global”, ha afirmado Hurtado. Por ello, el Grupo Municipal Socialista llevará al próximo Pleno una propuesta para defender la paz, el derecho internacional y la protección de la ciudadanía frente a las consecuencias humanas, sociales y económicas de la guerra; respaldar la posición de España a favor de la diplomacia, el diálogo y el respeto al derecho internacional como únicas vías para la resolución de conflictos, y condenar todas las formas de guerra y los ataques contra la población civil.

Asimismo, Hurtado plantea la declaración de Córdoba como “Municipio por la Paz”, y que se inste a la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Córdoba a impulsar medidas y ayudas que protejan a la ciudadanía de los efectos de la guerra.

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Antonio Hurtado ha concluido reafirmando el compromiso del Grupo Socialista con la defensa de la paz y la justicia internacional: “Es el momento de que las instituciones actúen con responsabilidad y estén al lado de la ciudadanía ante una crisis que ya tiene consecuencias reales en nuestra vida cotidiana”.