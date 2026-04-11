Los precios de la vivienda en Córdoba se frenan y los expertos auguran un cambio de tendencia en el mercado

El precio de la vivienda usada en Córdoba empieza a mostrar señales de moderación y el sector apunta que su escalada se frenará e, incluso, es posible que llegue a estancarse a lo largo de 2026. Es el análisis de la Asociación de Inmobiliarias de Córdoba (Asaicor). Su presidente explica que en 2025 la vivienda de segunda mano subió en torno a un 12%, pero que la incertidumbre económica derivada del contexto internacional —a la que podría sumarse una subida de los tipos de interés— y una inflación aún elevada desde la guerra de Ucrania empiezan a limitar la capacidad de compra de las familias y, con ello, a enfriar el mercado.

Según el Anuario del Colegio de Registradores de la Propiedad, en Córdoba (capital y provincia) el precio medio del metro cuadrado de vivienda usada aumentó un 6,4% en el conjunto de 2025. Sin embargo, en el último cuatrimestre retrocedió un 2,9%, rompiendo la tendencia de alzas. El informe sitúa el precio medio provincial en 1.166 euros/m² al cierre del año, lo que llevaría el coste de un piso tipo (de 100 metros cuadrados) a alrededor de 116.600 euros. Vaquero matiza que esos datos pueden estar condicionados por la evolución de la provincia y apunta a que en la capital el ejercicio se habría cerrado con un comportamiento más alineado con el conjunto del año.

Una joven consulta precios en una inmobiliaria de Córdoba. / Pablo Cabrera

En cualquier caso, señala que el mercado ha empezado 2026 con un crecimiento más contenido, aunque «por el momento no ha empezado a bajar». «Ahora mismo, la vivienda en Córdoba ha llegado a una cota de mercado suficientemente alta como para estabilizarse», sostiene, y añade que incluso podría producirse «algún ajuste» de precios. Entre los factores que explicarían esta posible moderación, cita el contexto económico y la presión sobre el gasto familiar: «En 2026 nos estamos encontrando que, a diferencia de otros años, el periodo inflacionario que estamos arrastrando comienza a dificultar la compra de vivienda», afirma. «Los artículos de consumo han subido entre un 25% y un 30% en cinco años y el poder adquisitivo no ha ido al mismo ritmo. Está llegando un momento en el que puede ralentizarse la situación».

Pese a ese posible freno, desde Asaicor insisten en que el mercado mantiene actividad. El Anuario de Registradores refleja que las compraventas crecieron un 12,6% en el último cuatrimestre de 2025 y un 17% en el conjunto del año, rozando las 11.000 operaciones. Son datos que, según el sector, respaldan la idea de que, si los precios estuvieran cayendo con claridad, también se resentiría el volumen de transacciones.

Vivienda nueva

En cuanto a la vivienda nueva, que ha registrado subidas en 2025, el sector advierte de que su lectura es más compleja. El responsable del portal inmobiliario Obra Nueva, Juan Manuel Gómez, señala que los precios que acaban llegando al registro suelen corresponder a promociones vendidas «hace dos o tres años sobre plano», y que el valor de un piso puede incrementarse de forma notable desde la compra inicial hasta fases más avanzadas de obra. En ese sentido, los datos del Colegio de Registradores apuntan a un alza del 15% en el último cuatrimestre.

Gómez coincide en que el mercado está marcado por la incertidumbre, aunque en la obra nueva el elemento determinante es la escasez de oferta. «Estamos en un periodo de calma total hasta que no salgan las nuevas operaciones de Huerta de Santa Isabel Oeste», apunta. Por ello, advierte de que, si no se activa nuevo suelo y nuevas promociones, dentro de dos años «las operaciones habrán caído mucho» respecto a 2026. «No tenemos obra y no hay nada que vender», resume, asegurando que «en 2028 entregaremos poca obra».