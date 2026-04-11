El Palacio de Orive acogió el desfile de Córdoba: Moda con Alma, un evento que celebra la moda flamenca cordobesa

La Fundación Cajasol en Córdoba celebró en la noche del pasado viernes, en el Palacio de Orive, el desfile central de la tercera edición de Córdoba: Moda con Alma, con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba. Tres diseñadoras cordobesas, una veintena de looks y un marco arquitectónico de excepción bastaron para confirmar que el ciclo, coordinado por Amalia González Aroca, se ha convertido en una cita ineludible de la temporada flamenca.

De Pantojo a Basi del Río

Elisabeth Pantojo abrió la pasarela con Entre hilos y encajes, una propuesta que evidencia la madurez de una diseñadora en plena proyección, finalista en el Concurso Emprende Lunares con Simof y recién estrenada en Simof 2026. Su colección apuesta por la atemporalidad: cortes que esculpen sin constreñir, volúmenes equilibrados y un uso preciso de las transparencias aplicadas sólo donde garantizan distinción. La paleta, que evoca la tierra y el atardecer andaluz, recorre cada prenda con la misma contención que define su discurso creativo. Los looks se completaron con joyas exclusivas de Arangón Carmona.

Uno de los momentos del desfile de Moda con Alma. / CÓRDOBA

Ana Salamanca Atelier, diseñadora de Pozoblanco y presencia habitual en el stand institucional de CórdobaDModa y en SIMOF, presentó Origen, una colección construida sobre la memoria familiar. Volantes salientes desde la cadera, encajes y lunares que cuentan historias aprendidas entre agujas y revistas de trajes en casa de su madre y su abuela. Su propuesta actualiza el traje de gitana sin traicionarlo: el volanteo, la caída de cada fleco, cada detalle habla de quienes le enseñaron el oficio. Una reivindicación de las raíces como punto de partida, no de llegada.

Basi del Río cerró con Flora, colección que condensa tres décadas de oficio en una propuesta de carácter inequívoco. La pasarela arrancó con tonos sólidos de temporada (marrón y azul marino), que cedieron paso a un blanco inmaculado. Maxivolumen en los volantes, acabados minuciosos y tocados artesanales con estructuras metálicas que atrapan la forma de las flores en vuelo: una firma que no necesita demostrar nada porque lleva años diciéndolo todo con el tejido.

Más allá del desfile

El desfile contó con la actuación en vivo del bailaor Manuel Jiménez, galardonado con el Premio Extraordinario al Mejor Bailaor en el Festival de Jerez 2023, acompañado por cante, caja y guitarra de cuadro flamenco. El estilismo de las modelos corrió a cargo del equipo de Eduardo Raya y El Guapo Habla, con maquillajes de trazo marcado y recogidos ornamentados con flores y tocados propuestos por cada diseñadora.

Moda con Alma llegará más allá del propio desfile. / CÓRDOBA

La noche reservó una sorpresa para el final: tres diseños de novia flamenca (uno por cada firma) lucieron pendientes del artesano joyero Álvaro Larrosa , un guiño que puso en valor el patrimonio orfebre de Córdoba y su capacidad para dialogar con la indumentaria flamenca.

El programa del III Ciclo Córdoba: Moda con Alma no se agota en el desfile. En mayo llega una masterclass de maquillaje y peluquería orientada a los looks de Feria de Córdoba, impartida por Dioni Barrera y Jorge Arrizabalaga, formador oficial con más de treinta años de experiencia internacional.

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En el segundo semestre, Ángela María López Martín protagonizará la charla Berhanyer: La Córdoba vanguardista en la silueta española, y Álvaro Larrosa cerrará el ciclo con la ponencia De la Piedra al Metal. Córdoba como musa de la joyería, que incluirá una presentación de piezas en pasarela.