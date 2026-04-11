El obispo de Córdoba preside el anual encuentro diocesano de hermandades y cofradías

La diócesis de Córdoba ha celebrado este sábado un encuentro diocesano en el Palacio de la Merced (Diputación de Córdoba) que reunió a consiliarios, presidentes de agrupaciones y hermanos mayores de hermandades y cofradías en una jornada centrada en la reflexión y la convivencia en torno a la realidad cofrade. El acto contó con la participación del obispo, Jesús Fernández González.

La cita dio comienzo con el saludo institucional del presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes Lopera, y del propio obispo. A continuación, tuvo lugar una oración que marcó el inicio oficial del encuentro.

La Diputación de Córdoba acoge el Encuentro Diocesano de Hermandades y Cofradías. / CÓRDOBA

Durante la jornada se presentaron las conclusiones del estudio realizado entre consiliarios, presidentes y hermanos mayores de las hermandades cordobesas. La exposición fue dirigida por Ricardo Castilla Cabezas, representante del Instituto de Investigación Concepto, quien desgranó los principales resultados del análisis. El documento, que será remitido a las corporaciones, aborda cuestiones relativas a la gestión interna de las hermandades, incorporando referencias a la vida litúrgica y sacramental, así como a la acción social, e incidiendo en diversas áreas susceptibles de mejora bajo el criterio de la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías.

Posteriormente, intervino el obispo Jesús Fernández González, quien ofreció una reflexión pastoral sobre el presente y el futuro de las hermandades en la diócesis.

Jesús Fernández, obispo de Córdoba, durante su comparecencia en el encuento diocesano. / A. J. González

Tras la intervención episcopal y un breve receso, tomó la palabra el delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, José Juan Jiménez Güeto, encargado de presentar las líneas fundamentales del nuevo reglamento y del modelo organizativo de la delegación.

En su intervención se detalló que el presidente de la comisión será el propio delegado diocesano de hermandades, configurando así la estructura de dirección del organismo. El nuevo organigrama establece como responsables administrativos a Francisco Almoguera González, como tesorero, y a José Marín Galisteo, como secretario, ambos integrados en el funcionamiento interno de la Delegación. Asimismo, se indicó que los nombramientos tendrán una duración de entre cuatro y cinco años, a solicitud del delegado, dentro del marco organizativo previsto.

Posteriormente, los asistentes se trasladaron a la iglesia de la Merced, donde se celebró la eucaristía, presidida por el obispo de la diócesis.

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El encuentro concluyó tras una jornada que sirvió para reforzar la coordinación, la formación y la dimensión espiritual de las hermandades y cofradías de la diócesis.