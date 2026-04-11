La Junta destinará 107.417 euros a subvenciones para los servicios locales de consumo en Córdoba

La Junta de Andalucía ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la Resolución de 31 de marzo de 2026 por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a entidades locales para la financiación de actuaciones de mantenimiento y funcionamiento de los servicios locales de consumo durante el ejercicio 2026.

En la provincia de Córdoba, la convocatoria prevé una dotación máxima de 107.417 euros, distribuida entre distintas entidades locales. De este importe, 97.417 euros corresponden a ayuntamientos, mientras que 5.000 euros se destinan a la Diputación Provincial y otros 5.000 euros a las mancomunidades de municipios.

Podrán solicitar estas ayudas los municipios, las provincias, las mancomunidades y las entidades locales autónomas, de acuerdo con lo establecido en las bases reguladoras aprobadas mediante la Orden de 27 de mayo de 2022. La finalidad de las subvenciones es financiar gastos vinculados al funcionamiento ordinario de los servicios locales de consumo.

Las subvenciones podrán alcanzar hasta el 90% del coste de los proyectos subvencionables, y en determinados casos podrán cubrir el 100% del importe solicitado, siempre dentro de los límites presupuestarios establecidos.

El presupuesto total máximo destinado a esta convocatoria en el conjunto de la comunidad autónoma asciende a 931.543 euros, con distribución provincial calculada en función de criterios como el número de habitantes.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contados a partir de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOJA. Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente por medios electrónicos, conforme al procedimiento establecido.

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La resolución completa, así como los requisitos y criterios de valoración, pueden consultarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía.