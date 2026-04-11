Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 11 de abril de 2026

Música

Concierto ‘Una noche de amor desesperada’

Este espectáculo conmemora el 50 aniversario de los eternos Triana: Jesús de la Rosa, Eduardo Rodríguez Rodway y Juan José Palacios Tele. Con un despliegue escénico espectacular, tres cantantes y una magistral banda interpretan sus canciones más emblemáticas, como El Lago, Abre la puerta o Tu frialdad.

CÓRDOBA. Gran Teatro. Gran Capitán, 3. 20.00 horas.

‘Talento capital’

Masterclass con Rubén Olmo

El programa Talento Capital, que organiza la Delegación de Juventud del Ayuntamiento, ofrece una masterclass del bailarín y coreógrafo Rubén Olmo, director del Ballet Nacional de España y Premio Nacional de Danza en 2015, que versará sobre la técnica flamenca y el baile por seguiriya.

CÓRDOBA. Casa de la Juventud. Plaza Mahatma Gandhi, s/n. 11.00 horas.

Música

Concierto solidario

El grupo cordobés Califa Jerezano será el protagonista del escenario con su propuesta de flamenquito con clase. Evento, impulsado por Autismo Córdoba donde se une el deporte y la reivindicación en una jornada de convivencia donde la música será la encargada de poner el broche de oro a una noche llena de significado.

CÓRDOBA. Vial Norte. Avda. Al-Nasir. 22.15 horas.

Juegos de mesa y de rol

Nueva Zona Neo

De 19.00 a 21.00, la Casa de la Juventud volverá a ser una Zona Neo Juegos, para jóvenes de 14 a 20 años, que ofrecerá juegos de mesa y de rol, y de 21.00 a 3.00, escenario de una nueva sesión de A jugar a la Casa, que será en memoria del creador de juegos de mesa Jacques Zeimet, recientemente fallecido.

CÓRDOBA. Casa de la Juventud. Plaza Mahatma Gandhi, s/n. De 19.00 a 21.00 y de 21.00 a 03.00 horas.

Exposición

‘Roma en Madinat al-Zahra’

La muestra nos permite descubrir la presencia del mundo clásico en Madinat al-Zahra y conversaciones en torno a la capital califal de la mano de Jorge Elices Ocón, especialista en la reutilización y resignificación de la antigüedad en contextos islámicos. La visita incluye el acceso a espacios no abiertos habitualmente al público.

CÓRDOBA. Medina Azahara. Carretera de Palma del Río, km. 5,5. 11.00 horas.

Visitas guiadas

‘Averroes y la Córdoba Almohade’

Con motivo del 900 aniversario del nacimiento de Averroes, el Museo Arqueológico de Córdoba organiza visitas guiadas a la exposición temporal Universo Averroes. Bronce y plata en la Córdoba almohad. Los participantes descubrirán objetos variados, desde adornos personales de la sociedad del siglo XIII hasta monedas de plata.

CÓRDOBA. Museo Arqueológico de Córdoba. Plaza de Jerónimo Páez, 7. 11.00 horas.

Literatura

Feria del Libro Antiguo y de ocasión

Librerías de toda España vienen a Córdoba con joyas bibliográficas, ediciones únicas y libros en oferta que esperan encontrar nuevas manos lectoras. Incluye un programa de actividades infantiles con juegos, cuentacuentos y animación para disfrutar en familia.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Bulevar Gran Capitán. Bulevar Gran Capitán, 6. De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Concierto

Actuación de Mamá ladilla

El grupo madrileño regresa al califato cordobés para presentar su nuevo trabajo de estudio, Molestar general. Un álbum que suma 13 nuevos temas a su ya extensa discografía y sin dejar de remover su fondo de armario para variar siempre el repertorio de directo.