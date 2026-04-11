Un hotel, dos residencias y zona comercial, el moderno diseño de una parcela libre junto al hospital Reina Sofía de Córdoba

Entre el hospital Reina Sofía de Córdoba y la antigua Agrónomos, donde funciona ahora un centro de FP, hay una franja de terreno de 30.000 metros cuadrados que va camino de desarrollarse. Se trata de un sector localizado dentro del CS-1 Ciudad Sanitaria, que se utiliza ahora como aparcamiento, y los usos previstos en el mismo son terciarios, es decir, que no podrá acoger vivienda. Esos usos previstos son un hotel, una residencia de mayores, otra de estudiantes y una superficie comercial mediana.

Para que estos usos puedan ser una realidad y se complete toda la manzana sanitaria ya se han dado algunos pasos. Uno de ellos quedará certificado la semana que viene, cuando el consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) apruebe de forma definitiva el proyecto de expropiación forzosa de los terrenos tras resolverse varias alegaciones.

Desde el estudio Castelló Arquitectos ya se ha realizado un anteproyecto, al que ha tenido acceso este periódico. Se trata de una recreación de cómo podría quedar la zona con los edificios futuros que se levanten. Con un moderno diseño, se plantean una serie de edificios conectados por su planta baja y se incluye, además de un aparcamiento, una parte de zona verde.

Anteproyecto para ocupar una franja de terreno junto al hospital. / CASTELLÓ ARQUITECTURA

El espacio se ubica en un solar que ahora se utiliza como aparcamiento alternativo del hospital, entre la avenida Menéndez Pidal y la calle San Alberto Magno, y al que se accede nada más salir de la ronda de Poniente (la A-3050). El proyecto definitivo podría cambiar, explican desde el despacho de arquitectura, toda vez que el anteproyecto se ha planteado con esos usos permitidos por el plan urbanístico del sector.

Como detallan desde el estudio de arquitectura, el proyecto "se concibe como una operación urbanística de escala metropolitana orientada a integrar nuevos usos terciarios en uno de los nodos estratégicos de la ciudad". A esto se añade que "la ordenación propuesta define una malla urbana eficiente y favorece la implantación de servicios sanitarios y terciarios de alto valor añadido".

Proyecto previsto para un solar ubicado junto a la Ciudad Sanitaria. / Ramón Azañón

Una zona sanitaria y educativa

Toda la zona del entorno del Reina Sofía es ya una manzana sanitaria y educativa. El hospital general y el provincial y las consultas externas (y las infantiles, que abrirán este año) conforman la parte sanitaria, mientras que las facultades de Medicina y Enfermería, así como los colegios mayores, añaden la parte educativa. A esta última se ha sumado, además, el centro privado de FP que funciona en la antigua torre de Agrónomos.

Esa parte que queda por desarrollar y cuyos trámites se retoman ahora quedará, además, muy cerca del siguiente gran desarrollo que se espera en la zona: el barrio Puerta de Córdoba. Se trata del barrio con mayor número de viviendas previstas que está en el PGOU, 6.800, y se extiende al otro lado de la ronda hasta llegar a la fábrica de Hitachi.