La hermandad del Rocío de Córdoba presenta el cartel y anuncia la Romería de 2026

La iglesia de San Pablo fue en la noche de ayer sábado escenario de uno de los actos más destacados del calendario romero con la celebración de la presentación del cartel anunciador de la Romería 2026 obra de Juan Antonio Sánchez.

Así como el pregón de la romería, que estuvo a cargo del hermano de la cofradía Antonio Valero López. El pregonero, que fue presentado por Rafael Lara, ofreció un discurso cargado de emoción y referencias a la devoción y tradiciones que rodean esta celebración.