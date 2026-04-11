Obituario
Los fallecidos en Córdoba el sábado 11 de abril
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 12 de abril, están previstas las siguientes inhumaciones:
Leonor Mendoza Mora
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Dolores Ariza Caro
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Concepción Lainz Zapico
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.
Ana Fernández Luque
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.
Rafaela Delgado Fernández
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.
Josefa Jurado González
La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de La Fuensanta.
- Vía libre para la construcción de un nuevo barrio en Córdoba: localización, número de viviendas y zonas verdes
- Nuria Rodríguez es cordobesa, tiene 24 años y trabaja en una multinacional en Madrid: 'Es un orgullo ser imagen en las fiestas de mi tierra
- Los precios de la vivienda en Córdoba se frenan y los expertos auguran un cambio de tendencia en el mercado
- Córdoba vibra con Fito & Fitipaldis en una noche de himnos y complicidad intergeneracional
- Hasta 2.000 euros por persona: las ayudas a los puestos del mercadillo en Córdoba por el efecto de las borrascas
- La DGT avisa a los conductores de Córdoba: 600 euros de multa y 6 puntos del carnet por realizar esta maniobra
- Una cordobesa vestida de Juana Martín, musa del cartel del Mayo Festivo de Rafael Castejón, que homenajea a Julio Romero
- Un hotel, dos residencias y zona comercial, el moderno diseño de una parcela libre junto al hospital Reina Sofía de Córdoba