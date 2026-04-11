Los fallecidos en Córdoba el sábado 11 de abril

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 12 de abril, están previstas las siguientes inhumaciones:

Leonor Mendoza Mora

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Dolores Ariza Caro

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Concepción Lainz Zapico

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.

Ana Fernández Luque

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.

Rafaela Delgado Fernández

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.

Josefa Jurado González

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La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de La Fuensanta.