El Eurostars Conquistador, el hotel frente a la Mezquita de Córdoba que guarda las huellas del Califato

En pleno casco histórico de Córdoba, justo frente a la Mezquita-Catedral, el hotel Eurostars Conquistador guarda un vestigio poco conocido por los visitantes del pasado islámico de la ciudad.

Es habitual recorrer los monumentos de la ciudad, pero no hay que olvidar que la capital guarda bajo el suelo una profunda historia y parte de esta ha aparecido en los lugares más insólitos a lo largo del tiempo.

Una sala de abluciones

Uno de esos lugares es el interior del hotel El Conquistador, abierto a finales del siglo pasado en la calle Magistral González Francés, frente a la puerta de Santa Clara, acceso que conduce al Patio de los Naranjos.

Fachada del Eurostars Conquistador. / Córdoba

Por su cercanía al monumento, no es de extrañar lo que se descubrió en aquel solar. Durante las excavaciones realizadas a finales de los años noventa para construir el establecimiento hotelero aparecieron los restos de una de las salas de abluciones vinculadas al templo andalusí.

Cuando en 1998 comenzaron las excavaciones en el solar donde hoy se levanta el hotel, los arqueólogos se encontraron con algo inesperado: una compleja estructura que ocupaba prácticamente todo el terreno. La intervención reveló que se trataba una estructura hidráulica, un edificio relacionado utilizado por los fieles para efectuar los lavados rituales previos al rezo en la gran mezquita cordobesa.

Los estudios, más tarde, confirmaron que se trataba de una de las salas de abluciones construidas durante la ampliación impulsada por Almanzor a finales del siglo X. En aquella época existían al menos tres pabellones de este tipo en torno al complejo religioso, destinados a que los fieles realizasen el lavado ritual de extremidades, cabeza y rostro propio de la religión islámica antes de la oración.

Mesas de la sala Almanzor del hotel El Conquistador sobre los restos de la sala de abluciones del Califato. / Córdoba

La sala Almanzor

La magnitud del hallazgo obligó a modificar el proyecto del edificio. Finalmente, la solución fue integrar los restos en el propio hotel mediante un sistema de acristalamientos e iluminación que permite contemplar muros, cimentaciones y parte de las canalizaciones originales.

Hoy estos vestigios se conservan en una estancia del establecimiento llamada, precisamente, Sala Almanzor.