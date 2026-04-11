Estudiantes de FP participan en una campaña de sensibilización en los Sotos de la Albolafia

La Junta de Andalucía ha desarrollado una jornada de sensibilización y participación ambiental en el Monumento Natural Sotos de la Albolafia (Córdoba), dirigida a alumnado de Formación Profesional. En la actividad han participado 30 estudiantes, de entre 16 y 17 años, del Grado Medio del Ciclo Formativo de Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre del IES López Neyra. Según informó el Gobierno andaluz en una nota, los participantes han realizado un recorrido interpretativo sobre los valores ecológicos, geológicos y paisajísticos de este enclave singular situado en pleno entorno urbano y de especial interés ambiental.

Pasado geológico y biodiversidad

La jornada, celebrada el pasado miércoles, 8 de abril, se desarrolló entre el Jardín Botánico de Córdoba y el propio Monumento Natural, combinando contenidos teóricos con actividades prácticas. A lo largo de la mañana, el alumnado participó en distintas ponencias y dinámicas centradas en el conocimiento del pasado geológico del entorno, la biodiversidad presente en los Sotos de la Albolafia y la relación histórica entre la acción humana y este espacio natural.

Asimismo, la actividad incluyó acciones de interpretación ambiental sobre el terreno, favoreciendo un aprendizaje directo y experiencial que permite al alumnado comprender la importancia de la conservación de los ecosistemas y el uso sostenible de los recursos naturales. Esta iniciativa se enmarca en el Programa de Sensibilización y Participación Ambiental en la Red Natura 2000 en la provincia de Córdoba, que incluye acciones orientadas a la sensibilización ciudadana en torno a la conservación de la biodiversidad, la mitigación y adaptación al cambio climático, así como el desarrollo sostenible de los territorios vinculados a estos espacios protegidos.

El programa contempla el desarrollo de jornadas temáticas, actividades participativas y acciones formativas en distintos espacios de la Red Natura 2000, acercando estos enclaves a la población y favoreciendo su conocimiento y el uso responsable de estos espacios. Además, se basa en una metodología dinámica que combina formación teórica con experiencias prácticas en el medio natural, promoviendo la implicación activa de los participantes y el desarrollo de competencias ambientales.

Educación ambiental

La actividad fue dinamizada por la empresa especializada Zumaya Ambiente Creativo, encargada del desarrollo de los contenidos y la coordinación de las acciones formativas sobre el terreno. El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Córdoba, Rafael Martínez, destacó que "este tipo de iniciativas facilitan el conocimiento directo de los espacios naturales protegidos y su funcionamiento ecológico".

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En esta línea, subrayó "la importancia de la educación ambiental como instrumento relevante para la protección de la biodiversidad y la gestión responsable de los recursos naturales". Este tipo de actuaciones se integra en las actividades de educación ambiental y sensibilización desarrolladas en el marco del programa, con especial atención a la participación del alumnado y al conocimiento del patrimonio natural.