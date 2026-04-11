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La Diputación de Córdoba acoge el Encuentro Diocesano de Hermandades y Cofradías

El presidente de la institución provincial, Salvador, y el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, encabezan un evento que se enmarca dentro de los actos de 'El legado de la fe'

La Diputación de Córdoba acoge el Encuentro Diocesano de Hermandades y Cofradías.

La Diputación de Córdoba acoge el Encuentro Diocesano de Hermandades y Cofradías. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Palacio de la Merced ha acogido este sábado el Encuentro Diocesano de Hermandades y Cofradías, evento presidido por el máximo responsable de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, y por el obispo, Jesús Fernández, y que se enmarca dentro de los actos de la institución provincial sobre el mundo cofrade El legado de la fe.

Durante su intervención, Fuentes ha querido evidenciar “la importancia del trabajo que se realiza desde el mundo cofrade para el mantenimiento y puesta en valor de algo tan nuestro como la Semana Santa, pero también al presentarse como una red de ayuda que llega a todos los rincones de la provincia”, explica la institución provincial en una nota de prensa.

La Diputación de Córdoba acoge el Encuentro Diocesano de Hermandades y Cofradías.

La Diputación de Córdoba acoge el Encuentro Diocesano de Hermandades y Cofradías. / CÓRDOBA

Cercanía para atender necesidades sociales

“Y es que en muchos momentos es su cercanía la que permite atender necesidades que de otro modo, y sin su labor incansable, pasarían inadvertidas. De ahí que dediquemos actos como el de hoy para reconocer su compromiso con la sociedad cordobesa”, ha apostillado Fuentes.

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El máximo responsable de la Diputación de Córdoba ha concluido evidenciando “la importante colaboración entre instituciones y cofradías para la puesta en valor del trabajo artesanal realizado por imagineros y artistas cofrades de la provincia, profesionales que, con su talento, llevan el nombre de Córdoba por bandera y que forman parte esencial de nuestra identidad cultural”.

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