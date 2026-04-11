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Dos de cada diez viviendas que se compran en Córdoba son para invertir

Asaicor destaca que la inversión en vivienda usada en Córdoba ha crecido, impulsada por la búsqueda de un valor refugio ante la incertidumbre económica

Escaparate de una inmobiliaria en Córdoba.

Escaparate de una inmobiliaria en Córdoba. / Víctor Castro

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Dos de cada diez compradores de vivienda de segunda mano en Córdoba lo hacen con la intención de invertir y obtener rentabilidad a través del alquiler. Así lo afirma el presidente de la Asociación de Inmobiliarias de Córdoba (Asaicor), José Vaquero, que señala que este perfil ha ido creciendo en los últimos años. «La vivienda se ha convertido en un valor refugio en el que invertir para cada vez más gente», apunta, por delante de activos tradicionales como el oro. «Cuando hay periodos inflacionarios que generan mucha incertidumbre, mucha gente se refugia en la vivienda», añade.

Con todo, Vaquero subraya que la mayoría de cordobeses que compran vivienda usada lo hacen para residir en ella. También señala que en 2025 hubo zonas con subidas por encima de la media (en torno al 12%), especialmente en el entorno de la estación de trenes y en Ciudad Jardín, donde muchos inmuebles se adquieren para alquilarlos posteriormente por habitaciones. En cambio, el crecimiento ha sido más sostenido en áreas como Arroyo del Moro, donde, según Vaquero, «se ha llegado a una cota de precios» y el margen de subida «es limitado» por lo que descarta que pueda seguir subiendo «en el corto-medio plazo».

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