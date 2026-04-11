Hacemos Córdoba pide medidas “urgentes” para garantizar el apoyo a los patios tradicionales

El grupo municipal Hacemos Córdoba exigirá al equipo de gobierno en el próximo Pleno del Ayuntamiento que adopte “medidas concretas y eficaces” para garantizar el apoyo real a las personas propietarias de patios participantes en el Concurso, evitando así situaciones como la reciente renuncia del “histórico” patio de la calle Maese Luis 22.

Un patio "emblemático"

La coalición de izquierdas llevará esta cuestión al debate plenario tras la decisión de Luisa García, responsable de este “emblemático” patio, de abandonar el Concurso después de 27 años de participación ininterrumpida. Desde Hacemos Córdoba señalan que este caso “no es aislado”, sino que refleja la situación que atraviesan muchas personas que sostienen, con “esfuerzo personal y económico”, una de las principales señas de identidad de Córdoba.

“Los patios no son únicamente un atractivo turístico, sino una expresión viva de convivencia vecinal, cuidado colectivo y transmisión cultural intergeneracional”, subrayan. En este sentido, recuerdan que la Fiesta de los Patios de Córdoba fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco precisamente por ese “carácter comunitario”. Sin embargo, advierten de que esa esencia “está en riesgo” si no se garantiza un “respaldo institucional suficiente”.

"Pérdida de referentes"

Hacemos Córdoba alerta de que la pérdida de referentes históricos dentro del Concurso supone no solo un “golpe emocional” para la ciudad, sino también un “deterioro progresivo del modelo tradicional” que ha sido reconocido internacionalmente. Asimismo, el grupo municipal vincula esta situación con las denuncias que ya realizó hace semanas sobre el modelo que está impulsando el gobierno del PP. Entonces, advirtieron de que se está “desvirtuando la esencia del Festival de los Patios”, dando cada vez más protagonismo a “otros modelos de patios alejados del tradicional”, como los patios conventuales, “donde no existe esa implicación vecinal ni ese cuidado cotidiano que define a los patios particulares”, y priorizando “la cantidad y la explotación turística” frente al “papel central de los patios familiares y tradicionales”.

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En esa línea, insisten en que el Ayuntamiento continúa destinando “recursos insuficientes” y carece de “medidas de apoyo reales” para garantizar la continuidad de estos espacios, lo que está generando un “creciente malestar” entre quienes los mantienen durante todo el año. Por todo ello, Hacemos Córdoba reclamará un “cambio urgente” en la política municipal, con “más recursos”, “apoyo efectivo a los patios tradicionales” y un “compromiso firme” para proteger el “patrimonio vivo” de la ciudad, evitando que se siga “debilitando el modelo” que ha dado sentido y reconocimiento internacional a la Fiesta de los Patios.