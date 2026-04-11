Los barrios más pobres de Andalucía se reúnen en Córdoba: "Necesitamos que se actúe de manera coordinada y a largo plazo"

En Andalucía hay 99 barriadas castigadas por la pobreza. Tres de ellas están en Córdoba. Y además se sitúan, año tras año, entre las más pobres de España. Un problema que "se perpetúa" y que hoy han abordado cerca de un centenar de personas provenientes de toda la región en la capital cordobesa. Entre los asistentes, se encontraban Juan Hidalgo, portavoz de Hacemos Córdoba, y Rafael Gil, director provincial de la Agencia de Vivienda Rehabilitación de Andalucía (AVRA).

"Si no cambiamos la manera de actuar, seguiremos repitiendo esos problemas", señalaban Juan Isidro Corredor y Rafi Hidalgo, portavoces de la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados (AABI) en Córdoba antes del inicio de la 9ª edición de las Jornadas Andaluzas de Barrios Ignorados, celebrada en el Centro Sur de la Diputación, en el Polígono Guadalquivir.

El problema de la vivienda

Precisamente, la cita ha tenido lugar en uno de los barrios más pobres de Córdoba, donde "hay un problema gordo con el tema de la vivienda". "Si las comunidades de vecinos no funcionan, si no hay luz en las escaleras, si no hay luz en la manzana, tienen goteras por todos sitios...", enumera. Para concluir asegurando que "la situación en algunas manzanas es grave". "Han invertido, pero tampoco ha dado mucho resultado, porque están teniendo muchos problemas", abunda.

En las Moreras, barrio al que representa Juan Isidro Corredor, la situación "ha mejorado respecto a 30 años atrás, pero no respeto al resto de la ciudad". "Se ha mejorado en vivida", aunque "hay mucho parque público de vivienda abandonado". "Se ha avanzado en alfabetización" y "hay indicadores que se han ido mejorando, pero seguimos estando en un barrio de exclusión, entre los barrios más pobres de España, con más fracaso escolar, con el desempleo más alto, falta de formación, problemas de salud, la edad media de mortalidad más baja que el resto de la ciudad", lamenta.

Juan Hidalgo, entre los presentes en las Jornadas de Barrios Ignorados de Andalucía. / A. J. González

A esos problemas, que se repiten en el resto de barrios ignorados, hay que agregarle la convivencia. El espíritu del encuentro de este sábado no es otro que abordar las causas y tratar de poner en común las soluciones que ya se están aplicando en algunos barrios andaluces para mejorar la situación, con la participación como tema principal este año. El diálogo, que huye del academicismo, reúne a expertos y vecinos.

A lo largo del día, los asistentes se sumergen en debates y forman equipos de trabajo para conocer de primera mano las dinámicas positivas que se están gestando. Óscar Rebollo, investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha impartido la ponencia Impacto y relevancia de los proyectos integrales en barrios vulnerables, que ha servido como marco teórico para una mesa redonda entre profesionales del ámbito educativo, social y del empleo.

Transformación a largo plazo

El evento también aborda la necesidad de cambios más profundos, que no se queden en la superficie. "La pobreza se hereda, el fracaso escolar es mucho mayor en familias sin formación previa. Todo esto debe romperse", apunta Corredor, consciente de que el cambio no será inmediato.

En este sentido, uno de los momentos más esperados de la jornada es la presentación de experiencias vecinales que están dando resultados en otras ciudades andaluzas. En esta ocasión se hablará de las escuelas vecinales de Jaén, Granada y Sevilla, una propuesta que ha conseguido cohesionar a los vecinos en torno a los problemas comunes. "Lo que buscamos es fortalecer el movimiento vecinal, porque somos los que conocemos el territorio, los que sabemos lo que realmente necesita el barrio", explican.

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Al cierre de la jornada, los portavoces de la AABI dejaron claro que la solución a los problemas de estos barrios solo será posible si existe una voluntad política real y un consenso entre las tres administraciones. "Necesitamos que se actúe de manera coordinada y a largo plazo", concluyen.