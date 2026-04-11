El aviso amarillo deja apenas 0,4 litros en Córdoba capital

El aviso amarillo por lluvias intensas activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este sábado se quedó, en la práctica, en una jornada más de cielo gris que de agua. Al menos en Córdoba capital, donde apenas se registraron precipitaciones pese a la previsión inicial. Según los datos de la estación meteorológica del Aeropuerto, el acumulado fue de solo 0,4 litros por metro cuadrado, concentrados además en un tramo muy concreto de la madrugada, entre la 1.00 y las 2.00 horas.

En la provincia ocurrió algo parecido. El municipio donde más llovió fue Benamejí, con 2,4 litros por metro cuadrado, una cifra muy alejada de las previsiones que apuntaban a acumulados que podían rondar los 20 litros por metro cuadrado. En el apartado térmico, el sábado dejó un ambiente más propio de entretiempo que de un día pasado por agua. La máxima alcanzó los 21 grados, mientras que la mínima se situó en 12,5.

El tiempo este domingo

De cara a este domingo, la Aemet mantiene activados avisos por tormentas y lluvias en Andalucía, incluida Córdoba. En el caso de la provincia, el foco está puesto en la Subbética, que permanecerá en aviso amarillo hasta las 4.00 horas por tormentas y chubascos que podrían ser localmente fuertes y venir acompañados de granizo.

A partir de ahí, el pronóstico apunta a una jornada de cielos muy nubosos, con probables chubascos ocasionales durante la madrugada y primeras horas. Las temperaturas, eso sí, irán a la baja: se espera un descenso general y, además, con la particularidad de que las mínimas se alcanzarán al final del día.