Alumnos de la UCO visitan la BRI X en las jornadas ‘Ciudadanía y cultura de la Defensa 2026’

La Subdelegación de Defensa de Córdoba y la Universidad de Córdoba han realizado una visita a la Brigada Guzmán el Bueno X con motivo de las jornadas sobre Ciudadanía y cultura de la Defensa 2026, en la que han participado más de 40 personas entre alumnos y profesores de la Universidad. Además, la comitiva ha contado entre los asistentes con el coronel subdelegado de Defensa, José María Ortega y el profesor doctor en Derecho y coordinador del programa, Ciro Millione. La actividad ha tenido como objetivo acercar a los estudiantes las capacidades, instalaciones y medios de la BRIX, como unidad militar de referencia en Córdoba y ofrecer una visión general del funcionamiento de una gran unidad del Ejército de Tierra.

Riesgos y amenzas a la seguridad

La jornada ha comenzado con la bienvenida institucional a cargo del general jefe de la Brigada, Fernando Ruiz, quien ha destacado la importancia del conocimiento de los riesgos y amenazas actuales a la seguridad, y la trascendencia de que la sociedad conozca, valore y se identifique con su historia y con el esfuerzo solidario y efectivo mediante el que las Fuerzas Armadas salvaguardan los intereses nacionales. Además, ha recalcado el valor que tienen estas colaboraciones entre el ámbito académico y militar que enriquecen el conocimiento mutuo y la concienciación de que la defensa es un elemento esencial para garantizar la seguridad y el bienestar de España y de los españoles.

Alumnos de la UCO atienden las explicaciones recibidas en la BRI X. / CÓRDOBA

A continuación, los universitarios han asistido a varias conferencias sobre la organización, misiones y capacidades de la Brigada y de aspectos relacionados con la cultura de la Defensa, como parte esencial de la identidad española: un conjunto de valores compartidos —lealtad, sacrificio, compañerismo, respeto y amor a la patria— que trascienden al militar y forman parte de la sociedad.

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Para finalizar, los visitantes se han desplazado hasta la zona de hangares donde han tenido la oportunidad de contemplar una exposición de material y vehículos y conocer de primera mano los sistemas y armas que dotan a la Brigada Guzmán el Bueno, que constituyen su marca de identidad y la fuerza motriz de sus capacidades operativas. La versatilidad que ofrecen estos materiales de última generación proporciona una potencia y resolución que impregnan su espíritu de unidad mecanizada y que impulsan su voluntad de vencer.