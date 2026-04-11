Ejército
Alumnos de la UCO visitan la BRI X en las jornadas ‘Ciudadanía y cultura de la Defensa 2026’
La Subdelegación de Defensa de Córdoba comparte la visita en la que se ofreció una visión general del funcionamiento de una gran unidad del Ejército de Tierra
La Subdelegación de Defensa de Córdoba y la Universidad de Córdoba han realizado una visita a la Brigada Guzmán el Bueno X con motivo de las jornadas sobre Ciudadanía y cultura de la Defensa 2026, en la que han participado más de 40 personas entre alumnos y profesores de la Universidad. Además, la comitiva ha contado entre los asistentes con el coronel subdelegado de Defensa, José María Ortega y el profesor doctor en Derecho y coordinador del programa, Ciro Millione. La actividad ha tenido como objetivo acercar a los estudiantes las capacidades, instalaciones y medios de la BRIX, como unidad militar de referencia en Córdoba y ofrecer una visión general del funcionamiento de una gran unidad del Ejército de Tierra.
Riesgos y amenzas a la seguridad
La jornada ha comenzado con la bienvenida institucional a cargo del general jefe de la Brigada, Fernando Ruiz, quien ha destacado la importancia del conocimiento de los riesgos y amenazas actuales a la seguridad, y la trascendencia de que la sociedad conozca, valore y se identifique con su historia y con el esfuerzo solidario y efectivo mediante el que las Fuerzas Armadas salvaguardan los intereses nacionales. Además, ha recalcado el valor que tienen estas colaboraciones entre el ámbito académico y militar que enriquecen el conocimiento mutuo y la concienciación de que la defensa es un elemento esencial para garantizar la seguridad y el bienestar de España y de los españoles.
A continuación, los universitarios han asistido a varias conferencias sobre la organización, misiones y capacidades de la Brigada y de aspectos relacionados con la cultura de la Defensa, como parte esencial de la identidad española: un conjunto de valores compartidos —lealtad, sacrificio, compañerismo, respeto y amor a la patria— que trascienden al militar y forman parte de la sociedad.
Para finalizar, los visitantes se han desplazado hasta la zona de hangares donde han tenido la oportunidad de contemplar una exposición de material y vehículos y conocer de primera mano los sistemas y armas que dotan a la Brigada Guzmán el Bueno, que constituyen su marca de identidad y la fuerza motriz de sus capacidades operativas. La versatilidad que ofrecen estos materiales de última generación proporciona una potencia y resolución que impregnan su espíritu de unidad mecanizada y que impulsan su voluntad de vencer.
- Kutxabank renuncia a su caseta en la Feria de Córdoba y Vox ocupará su espacio en la calle Guadalquivir
- Vuelco en Córdoba: el PSOE aparta a Rafi Crespín y a Isabel Ambrosio de la candidatura para las elecciones andaluzas
- Córdoba aprovecha la visita del Papa a España para devolver al jueves la celebración del Corpus Christi
- Una cordobesa vestida de Juana Martín, musa del cartel del Mayo Festivo de Rafael Castejón, que homenajea a Julio Romero
- Quién es Silvia Mellado, la alcaldesa de Fuente Obejuna, que encabeza la lista del PSOE a las elecciones andaluzas por Córdoba
- Nuria Rodríguez es cordobesa, tiene 24 años y trabaja en una multinacional en Madrid: 'Es un orgullo ser imagen en las fiestas de mi tierra
- Esta es la fecha en que sabrás si te toca mesa electoral en las elecciones de Andalucía: plazos y alegaciones
- El enganchón de una grúa con el puente de El Arcángel provoca importantes retenciones en la A-4 a su paso por Córdoba