Vía libre para la construcción de un nuevo barrio en Córdoba: localización, número de viviendas y zonas verdes

El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba dará luz verde definitiva la semana que viene al proyecto de urbanización del futuro barrio Ciudad Jardín de Poniente 2. Esto supondrá que la junta de compensación de los terrenos (los propietarios) puedan licitar las obras de urbanización, las que dejarán el terreno preparado para la edificación de las futuras viviendas, las calles o las zonas verdes.

¿Dónde está Ciudad Jardín de Poniente 2?

El futuro barrio Ciudad Jardín de Poniente 2 está en la zona noroeste de la ciudad, muy cerca del Hipercor Ronda de Córdoba. En concreto, este futuro barrio linda al norte con parte del parque del Patriarca, al sur tiene el barrio de San Rafael de la Albaida, al este está Ciudad Jardín de Poniente 1 (conocido como la Arruzafa, ya edificado) y al oeste tiene a Ciudad Jardín de Poniente 3 (otro futuro barrio que se desarrollará en la zona). En definitiva, Ciudad Jardín de Poniente 2 se ubicará al lado de la carretera de Trassierra.

¿Cuántas viviendas se construirán en Ciudad Jardín de Poniente 2?

En la nueva zona a desarrollar está prevista la construcción de 1.331 viviendas, de las que 761 serán de protección oficial. La actividad residencial se desarrollará en diferentes tipologías: plurifamiliar (los residenciales tradicionales, aquí es donde entra la VPO), unifamiliar adosada y unifamiliar aislada.

Terrenos para los futuros barrios de Ciudad Jardín de Poniente 2 y 3. / MANUEL MURILLO

Esas viviendas se repartirán en un total de 18 manzanas con distinta capacidad. En dos de ellas se podrán levantar más de 200 viviendas, mientras que la de menor capacidad tiene cabida para 14 inmuebles.

¿Habrá zonas verdes y comerciales en Ciudad Jardín de Poniente 2?

Como todo barrio que se precie, Ciudad Jardín de Poniente 2 tendrá zonas verdes, equipamientos y locales comerciales. En cuanto a las zonas verdes, se distribuirán por toda la zona. Según el proyecto de urbanización, la parte de jardinería se distribuirá tanto en alineaciones de árboles en las calles, como en parques o jardines y en rotondas ajardinadas. En el diseño previsto se ha tenido en cuenta, en la parte de zonas verdes, la cercanía con el parque del Patriarca. Se explica, por ejemplo, que esta parte del barrio “tendrá como objetivo ser un área de transición entre la jardinería urbana y este parque [el Patriarca] que se ubica a los pies de la sierra de Córdoba”.

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Lo destacable en el plano comercial del futuro barrio de Ciudad Jardín de Poniente 2 es que tiene mucho espacio para actividad comercial. Es habitual que en los nuevos barrios los propios edificios residenciales carezcan de bajos comerciales, como ocurre en las zonas tradicionales. Esto podría no suponer un problema en el futuro barrio, pues albergará una superficie comercial de 12.480 metros cuadrados.