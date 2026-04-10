La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El desarrollo urbanístico, el aumento del absentismo laboral y los nuevos proyectos hoteleros en el centro marcan el pulso informativo de la jornada
Abrimos nuestro boletín de este vienes 10 de abril con el proyecto de urbanización del futuro barrio Ciudad Jardín de Poniente 2 y te contamos en detalle el número de viviendas y zonas verdes que tendrá. También analizamos el fuerte incremento de las bajas laborales en la provincia, que se han disparado hasta alcanzar cifras récord. Además, informamos de la solicitud de licencia para levantar un nuevo hotel junto a la plaza de las Tendillas, en pleno centro de la ciudad.
- Vía libre para la construcción de un nuevo barrio en Córdoba: localización, número de viviendas y zonas verdes
- Las bajas laborales se disparan en Córdoba más de un 80% en una década y alcanzan su récord histórico
- Piden licencia para construir un nuevo hotel al lado de la plaza de las Tendillas de Córdoba
Además, destacamos estas otras noticias:
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Provincia
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Cultura
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