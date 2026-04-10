Abrimos nuestro boletín de este vienes 10 de abril con el proyecto de urbanización del futuro barrio Ciudad Jardín de Poniente 2 y te contamos en detalle el número de viviendas y zonas verdes que tendrá. También analizamos el fuerte incremento de las bajas laborales en la provincia, que se han disparado hasta alcanzar cifras récord. Además, informamos de la solicitud de licencia para levantar un nuevo hotel junto a la plaza de las Tendillas, en pleno centro de la ciudad.

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