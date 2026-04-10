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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El desarrollo urbanístico, el aumento del absentismo laboral y los nuevos proyectos hoteleros en el centro marcan el pulso informativo de la jornada

Piden licencia para construir un nuevo hotel al lado de la plaza de las Tendillas de Córdoba.

Piden licencia para construir un nuevo hotel al lado de la plaza de las Tendillas de Córdoba. / A.J. González

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Abrimos nuestro boletín de este vienes 10 de abril con el proyecto de urbanización del futuro barrio Ciudad Jardín de Poniente 2 y te contamos en detalle el número de viviendas y zonas verdes que tendrá. También analizamos el fuerte incremento de las bajas laborales en la provincia, que se han disparado hasta alcanzar cifras récord. Además, informamos de la solicitud de licencia para levantar un nuevo hotel junto a la plaza de las Tendillas, en pleno centro de la ciudad.

Además, destacamos estas otras noticias:

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