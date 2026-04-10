Las bajas laborales se disparan en Córdoba y alcanzan su récord histórico. Es la noticia que abre nuestro boletín de este viernes 10 de abril, en el que también analizamos el impacto de la nueva subida de precios, ya perceptible en productos básicos como el tomate. Además, destacamos el papel del Reina Sofía de Córdoba como referente andaluz en el uso de la técnica HIFU, con resultados favorables frente al párkinson.

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