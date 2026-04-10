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La actualidad del viernes 10 de abril

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El aumento del absentismo laboral, la presión inflacionista en la cesta de la compra y los avances sanitarios centran el pulso informativo de la jornada

Profesionales del Reina Sofía colocan el HIFU al paciente antes de su uso.

Profesionales del Reina Sofía colocan el HIFU al paciente antes de su uso. / CÓRDOBA

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Las bajas laborales se disparan en Córdoba y alcanzan su récord histórico. Es la noticia que abre nuestro boletín de este viernes 10 de abril, en el que también analizamos el impacto de la nueva subida de precios, ya perceptible en productos básicos como el tomate. Además, destacamos el papel del Reina Sofía de Córdoba como referente andaluz en el uso de la técnica HIFU, con resultados favorables frente al párkinson.

Además, destacamos estas otras noticias:

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Córdoba ciudad

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