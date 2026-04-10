La actualidad del viernes 10 de abril
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El aumento del absentismo laboral, la presión inflacionista en la cesta de la compra y los avances sanitarios centran el pulso informativo de la jornada
Las bajas laborales se disparan en Córdoba y alcanzan su récord histórico. Es la noticia que abre nuestro boletín de este viernes 10 de abril, en el que también analizamos el impacto de la nueva subida de precios, ya perceptible en productos básicos como el tomate. Además, destacamos el papel del Reina Sofía de Córdoba como referente andaluz en el uso de la técnica HIFU, con resultados favorables frente al párkinson.
- Las bajas laborales se disparan en Córdoba más de un 80% en una década y alcanzan su récord histórico
- "¿Un kilo de tomates a 4 euros? ¿Estamos locos?": Córdoba ya nota una nueva subida de precios
- El Reina Sofía de Córdoba, referente andaluz en el uso de la técnica HIFU con resultados favorables frente al párkinson
Además, destacamos estas otras noticias:
Tema del día
Salud
- La cordobesa María Dolores Galán, paciente modelo de párkinson, combina fármacos y taichí para mejorar su calidad de vida
- Un libro dedicado a la niña Carla y un senderismo recaudan fondos para investigar en Córdoba los tumores cerebrales infantiles
Mayo Festivo
- Una cordobesa vestida de Juana Martín, musa del cartel del Mayo Festivo de Rafael Castejón
- Kutxabank renuncia a su caseta en la Feria de Córdoba y Vox ocupará su espacio en la calle Guadalquivir
Córdoba ciudad
- Córdoba capital abre en Levante su tercer punto de urgencias extrahospitalarias tras años de espera
- Una persona resulta herida en un accidente múltiple en la N-432 a la entrada de Córdoba
Provincia
- La Guardia Civil cuestiona la capacitación de los técnicos que revisaron soldaduras en Adamuz
- La carretera de acceso al Picacho reabre al tráfico rodado, aunque con restricciones, tras dos meses cerrada
- Polémica en Lucena por el horario de la recogida de la basura en diferentes sectores de la ciudad
Campo
Cultura
- Nolasco: "Quienes nos dedicamos a la música necesitamos explorar constantemente, la búsqueda es fundamental"
- AGENDA DEL FINDE | Fito & Fitipaldis y Ruth dan el pistoletazo a los conciertos de primavera en un finde que también será de libros en Córdoba
- El Euromillón sonríe a Córdoba y reparte fortuna en el barrio de Sagunto
- Vuelco en Córdoba: el PSOE aparta a Rafi Crespín y a Isabel Ambrosio de la candidatura para las elecciones andaluzas
- Luisa García, dueña de Maese Luis 22, retira su patio del concurso: 'He perdido la ilusión
- Quién es Silvia Mellado, la alcaldesa de Fuente Obejuna, que encabeza la lista del PSOE a las elecciones andaluzas por Córdoba
- Córdoba aprovecha la visita del Papa a España para devolver al jueves la celebración del Corpus Christi
- Suspendida en Córdoba la primera cita del Mayo Festivo que arranca en abril
- La Guardia Civil detiene a dos personas en Villanueva del Duque por hurtar aluminio valorado en más de 5.000 euros
- El enganchón de una grúa con el puente de El Arcángel provoca importantes retenciones en la A-4 a su paso por Córdoba