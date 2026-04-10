Estas son las causas del aumento de las bajas laborales en Córdoba

Las bajas laborales por contigencias comunes, aquellas que no tienen que ver con el trabajo, se han disparado en Córdoba en la última década un 80%. El hecho no es exclusivo de la provincia, pues viene sucediendo desde 2012 en todo el país y conforma ya un problema de primer nivel al que no se le termina de poner solución.

Pero, ¿por qué suben y por qué lo hacen tanto? Causas puede haber muchas, aunque estas serán diferentes dependiendo de a quién se le pregunte. Sindicatos y patronal, actores principales del mercado laboral, discrepan sobre las razones de por qué se da este aumento tan destacado, aunque hay uno en el que sí coinciden, la saturación del sistema sanitario.

Sistema sanitario

El aumento de la demanda en el sistema sanitario y listas de espera mayores es un razonaminto al que alude directamente la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). En CCOO, su secretario de salud laboral en Córdoba, Aurelio Martín, señala que "un aumento de las listas de espera provoca que la ciudadanía que tiene alguna dolencia, al tener que estar tanto tiempo esperando, empeore, con lo que supone después más días de baja". Coincide el secretario de Salud Laboral de UGT Córdoba, Jaime Sarmiento, que alude directamente a peores datos en aquellas comunidades "donde se están produciendo más recortes en la sanidad pública" que derivan "en más demoras en las citas, por lo que los trabajadores se ven perjudicados en su salud y tienen que recurrir a estas bajas".

Una sala de espera del hospital Reina Sofía. / MANUEL MURILLO

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), cuya opinión comparte la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), no ha aludido de forma directa a este hecho, pero sí ha pedido que las mutuas asuman más gestión de bajas para "recortar los tiempos de espera en los tratamientos".

Envejecimiento de la población y problemas de salud mental

Un hecho que sí es innegable es el envejecimiento de la población. A mayor edad del trabajador, más probabilidad de sufrir ciertas dolencias. Como indica Aurelio Martín, cada vez hay "más trabajadores mayores de 50 años que sufren más patologías tanto a nivel musculoesquelético como no traumáticas, infartos o ictus". Y en el lado contrario, en el lo de los trabajadores más jóvenes, los sindicatos han percibido mayores casos de enfermedades relacionadas con la salud mental, aunque no es exclusivo de un rango de edad. Sobre esto último, Jaime Sarmiento, añade que "en la población joven, de menor de 35 años, destacan las bajas por problemas de riesgos psicosociales".

Un cambio en la movilidad

Desde CCOO, además, aluden al cambio en el modelo de movilidad como una de las causas que ha podido incrementar las bajas laborales. Aurelio Martín recuerda que cada vez se incorporan a ese modelo otro tipo de vehículos, como los patinetes eléctricos, que son protagonistas en numerosos accidentes, ya sean en desplazamientos laborales o cotidianos.

Una mujer con patinete circula por delante de la Puerta del Puente. / CHENCHO MARTÍNEZ

¿Baja o absentismo?

Las diferencias entre patronal y sindicatos a la hora de dar sentido a los datos de bajas laborales empieza desde el momento de nombrarlas. En la CEOE se refieren a estas incapacidades como "absentismo", término que las organizaciones sindicales no compran. "En el momento en que se habla de incapacidad temporal les salta la alarma y cambian a la palabra absentismo y ya entienden que todo es absentismo", reprocha el secretario de Salud Laboral de CCOO en Córdoba. Por su parte, Sarmiento, de UGT, señala que "toda baja laboral no entra como absentismo" y añade que el absentismo se da "si el trabajador o trabajadora sin causa justificada no se presenta a su puesto de trabajo".

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha hecho referencia en alguna ocasión a que ese "absentismo" es un "mal endémico" que "deja en la cuerda floja a muchas empresas". Desde la patronal también se ha hablado de una posible falta de control o de al menos un déficit en el seguimiento de las bajas. Sobre esto último, los médicos inspectores de la Seguridad Social sí que han alertado de retrasos asegurando que se dan retrasos de hasta 700 días.

A finales del año pasado, la patronal también relacionó directamente la "disminución de la productividad por persona ocupada" con "las ausencias laborales". Unas ausencias, considera la CEOE, "derivadas del incremento sostenido de los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes y de una regulación deficiente en materia de permisos, que, lejos de garantizar el fin pretendido, ha propiciado una proliferación que genera inseguridad jurídica".