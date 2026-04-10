Silvia Mellado, alcaldesa de Fuente Obejuna y cabeza de lista socialista por Córdoba: "El PSOE-A quería una persona con perfil municipalista y trayectoria ganadora"

-¿Qué significa para usted ser cabeza de lista del PSOE de Córdoba a las elecciones andaluzas?

-Mucha responsabilidad, pero también un honor y un orgullo de poder representar a mi provincia en el Parlamento de Andalucía.

-¿Quién es Silvia Mellado? ¿Cómo se definiría a sí misma?

-Soy una persona humilde y cercana, que ha estado centrada los últimos años en intentar mejorar la vida de los vecinos de mi pueblo. Antes estuve trabajando de administrativa y contable en despachos de abogados y gestorías de Fuente Obejuna y Córdoba.

-¿Cree que es un punto a su favor el hecho de haber trabajado en la empresa privada antes de incorporarse a la política?

-Sí, esa experiencia siempre es buena. Igual que un alcalde tiene mucho camino recorrido porque está cerca de la gente, en la empresa privada pasa algo similar. Al final conoces la realidad de las empresas y de los trabajadores, hay que conocer el mundo privado para luego poder gestionar en lo público.

-¿Qué opina de los perfiles que hay en todos los partidos de políticos que no han desarrollado nunca esa actividad privada?

-A ver, respeto la manera que cada uno tenga de ver la vida y depende también de la situación de cada uno. Si desde joven te has encaminado a la política por vocación y oportunidades que te han ido dando por tu valía y capacidad, pues es respetable y entiendo que igualmente válido.

-¿Desde cuándo está afiliada al PSOE y por qué o por quién entró en política?

-Me llamaron de la agrupación de Fuente Obejuna en el 2011 y aquel año fui en la lista de relleno y para apoyar al candidato, Rafael Delgado, pero entonces ganó el PP. A la alcaldía entré sin ninguna experiencia previa, porque no había sido ni concejal en la oposición ni nada. Fue todo un reto que vi entonces complicado; me lo pensé bastante. Pero bueno, luego con trabajo, constancia, responsabilidad y mucha honestidad se puede conseguir lo que yo he conseguido, tres mayorías absolutas.

-¿En su familia había antecedentes políticos? ¿Hablaban de política en su casa?

-No, lo más cercano que tengo es Pepe Mellado, expresidente de la Diputación, que es familia lejana de mi padre y con el que he tenido relación a raíz de entrar en política.

Silvia Mellado, alcaldesa de Fuente Obejuna y candidata del PSOE por Córdoba a las elecciones a la Junta de Andalucía. / AJ González / COR

-¿Es más difícil dar ese paso en un pueblo que en una ciudad?

-Para mí no fue complicado. En mi casa no ha sido un tema la política, ni nos la han inculcado, pero lógicamente sé de dónde venimos. Lo que sí es verdad es que desde que estudié me encanta la historia y desde muy jovencita me definía de izquierdas y progresista, por eso con el PSOE siempre lo he tenido muy claro. Siempre he manifestado mis ideas abiertamente y no he tenido ningún problema, me siento orgullosa de ser socialista.

-¿Qué referentes políticos tiene?

-Más que entrar en nombres, porque podría dejarme a algunos atrás, admiro a los que han hecho un buen trabajo y han contribuido al progreso de nuestro país. Me quedo con las políticas que hacen los políticos progresistas, que miran por los que menos tienen y por la igualdad de oportunidades, que es lo que define al PSOE.

-¿Qué le falta y qué le sobra a la política?

-Le falta humanidad y cercanía con la ciudadanía, por eso valoro que mi partido haya pensado, no en mi, sino en el hecho de que sea una alcaldesa, porque somos las que conocemos la realidad en los territorios. Y a la política le sobran las personas que la ensucian y embarran.

-Siendo una amante del teatro, ¿cree que la política es puro teatro?

-Al revés, creo que a los políticos nos ayuda el teatro, pero no para interpretar un papel, sino para enfrentarte a un público. Yo era una persona muy tímida e introvertida y el teatro me ayudó a poderme enfrentar a un público, y eso trasladado a la política me ha servido. No, para mí la política no es puro teatro.

-Sus vecinos saben ya que va a dejar la alcaldía, ¿está preparada para hacerlo?

-Estaba preparada y tenía claro que no me iba a presentar más, mis compañeros y mi pueblo lo sabían, aunque me hubiera gustado terminar los 4 años porque hay proyectos empezados. Lo que sí conservaré es el acta de concejal, porque voy a estar con mi equipo trabajando hasta el último día de mandato.

-¿De qué es lo que más orgullosa está de haber hecho en su pueblo?

-Hemos hecho edificios y obras como la de la circunvalación, pero me quedo con los proyectos que generan empleo: el camping municipal y la residencia de mayores y centro de día que se está ejecutando y se terminará este verano.

-Las listas del PSOE cordobés se han cerrado con un ajuste inesperado, al no entrar en la terna ni Rafi Crespín ni Isabel Ambrosio, ¿cómo interpreta esos cambios?

-Todos los compañeros podemos posicionarnos, es lícito, pero luego dictamina la dirección regional. Lo que a mí me trasladaron es que querían a una persona con perfil municipalista y trayectoria ganadora que estuviera de salida, como era mi caso, y del norte de la provincia. Creo que el norte necesita mucho apoyo y tener voz en otras administraciones.

-Hay 15.000 cordobeses que no han decidido aún su voto, ¿qué les diría no ya para que la voten, sino para que voten en general?

-Creo en el poder de cambiar las cosas. Se dice pero no todos los políticos somos iguales y la prueba la estamos viendo con la sanidad, que en Andalucía es lo más alarmante porque lo estamos sufriendo todos con las listas de espera y la faltas de recursos profesionales en hospitales y en centros de salud. La sanidad ha pasado de ser un referente con el PSOE a esto.

-Con sus viajes a Sevilla va a tener ahora muchos desplazamientos por la N-432...

-Me voy por la ruta de la Plata, pero sí, la N-432 la sufro a diario: hay que seguir peleándola.