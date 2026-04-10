Tragedia ferroviaria
Sanz no entra "en debate" con las víctimas de Adamuz sobre el 112 y reprocha la "cortina de humo" de Puente
El consejero defiende la actuación del 112 en la tragedia de Adamuz, asegurando que no se cayó y que se duplicaron los efectivos en sala ante la avalancha de llamadas recibidas
Europa Press
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado este viernes que "no voy a entrar en debate con la asociación" de víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 víctimas mortales, en relación al escrito que han hecho llegar al presidente Juanma Moreno lamentando la situación del teléfono de emergencias 112 el día de la tragedia.
En declaraciones a los medios en Sevilla, Antonio Sanz ha centrado sus críticas en el ministro de Transportes, Óscar Puente, al que ha acusado de lanzar una "cortina de humo" para "tapar sus gravísima responsabilidad" en los hechos. "Se mancha a los profesionales metiéndolos en campaña electoral", ha afeado el consejero andaluz, que ha recordado en varias ocasiones que el ministro felicitó a los servicios de emergencias. "Ahora los desprestigia por la campaña electoral", ha apostillado.
"No estoy dispuesto a que se manche a los profesionales ni a que se intente embarrar. No todo vale en política", ha continuado Sanz, que ha recalcado que la coordinación y el despliegue de las emergencias en la noche de la tragedia fue "perfecta". En esta línea, ha puntualizado que los datos sobre el 112 y las llamadas que recibió están en manos del juzgado. "Hemos sido transparentes y eficaces", ha señalado el consejero, que ha trasladado su "apoyo" a los familiares frente al "intolerable intento de distracción".
Antonio Sanz, que ha exigido "prudencia, ha enfatizado que el 112 "no se cayó" y que se "duplicaron" los efectivos en sala. Sobre si las llamadas tuvieron que anotarse en papel porque no funcionaba el sistema, el consejero ha negado la caída del 112 y ha explicado que "al inicio de la emergencia, cuando se acumulaban cientos de llamadas, por agilidad, quizás se pudo escribir en un papel. Pero "¿de verdad estamos diciendo que se puso en peligro la seguridad por eso?. ¿De verdad?", se ha preguntado.
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