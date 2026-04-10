Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bajas laboralesCesta de la compraParkinsonUrgencias LevanteCartel Mayo FestivoInvestigación de AdamuzEntrevista NolascoCasetas Feria de CórdobaOcio en Córdoba
instagramlinkedin

Ayuntamiento de Córdoba

Sadeco desbrozará un millón y medio de metros cuadrados de solares e Infraestructuras hará lo mismo en los márgenes de carreteras

Sadeco y la Delegación de Infraestructuras de Córdoba iniciarán el desbroce de solares y márgenes de carreteras para prevenir incendios, comenzando los trabajos en abril por distritos

Ruiz Madruga conversa con trabajadores de Sadeco que se encargan de desbrozar un solar en el barrio de la Fuensanta.

Ruiz Madruga conversa con trabajadores de Sadeco que se encargan de desbrozar un solar en el barrio de la Fuensanta. / CÓRDOBA

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

La empresa municipal de saneamientos de Córdoba Sadeco y la Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento desbrozarán solares públicos, márgenes de carreteras y taludes de cara a prevenir la generación de incendios cuando lleguen las altas temperaturas. Según ha informado este viernes el responsable de ambas áreas, Miguel Ruiz Madruga, por parte de Sadeco se van a desbrozar cerca de millón y medio de metros cuadrados de solares, mientras que Infraestructuras se hará cargo de los lados de las carreteras y caminos públicos.

Como ha detallado Ruiz Madruga, "el objetivo fundamental es la prevención del riesgo de incendio y como segundo objetivo están salubridad y la estética de nuestros barrios". Como ha reconocido el delegado de Infraestructuras, "ya mismo empezamos con las altas temperaturas, tenemos muchos solares municipales que no tienen a día de hoy uso y por tanto se generan en ellos malas hierbas que van creciendo y es una necesidad limpiarlo y desbrozarlo cada año".

Los trabajos que ejecutará Sadeco

En cuanto a los trabajos que llevará a cabo Sadeco, va a limpiar y desbrozar una superficie de cerca de un millón y medio de metros cuadrados. Esto se hará con personal propio de la empresa, en concreto, con un equipo compuesto de tres personas. En una parte se llevará a cabo mediante un tratamiento mecanizado a través de un tractor y con un implemento de desbroce y luego se hará un remate manual con desbrozadoras. Para finalizar, se hará una limpieza. Además, de manera complementaria, y según ha informado Ruiz Madruga, se licitará un contrato de 99.000 euros para las actuaciones que requieran de mayor urgencia.

Miguel Ruiz Madruga, en un solar municipal que se está desbrozando en el barrio de la Fuensanta.

Miguel Ruiz Madruga, en un solar municipal que se está desbrozando en el barrio de la Fuensanta. / CÓRDOBA

Estas tareas se harán por distritos y en el siguiente orden: este abril se harán centro, sureste, norte-sierra y norte-centro; en mayo se harán poniente norte, poniente sur, levante y sur. Y en junio y julio se finalizará en Villarrubia, Las Quemadas, Alcolea y Cerro Muriano.

Noticias relacionadas

Los trabajos que ejecutará Infraestructuras

Respecto a la parte que ejecutará Infraestructuras, se ha puesto en marcha ya un contrato de dos años, dotado de 152.000 euros, para limpiar, desbrozar y podar distintas vías de carácter municipal. En concreto, ya se ha actuado en la antigua nacional cuarta y en el camino de la Forja, mientras que ahora mismo se trabaja en la N-432 y en la Carrera del Caballo. Se suman a la lista la carretera de los Morales, la avenida del Brillante, la avenida San José de Calasanz, la carretera del aeropuerto, la de acceso al cementerio de la Fuensanta, el enlace de la avenida Carlos III con la avenida de Libia y distintos caminos municipales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Euromillón sonríe a Córdoba y reparte fortuna en el barrio de Sagunto
  2. Vuelco en Córdoba: el PSOE aparta a Rafi Crespín y a Isabel Ambrosio de la candidatura para las elecciones andaluzas
  3. Luisa García, dueña de Maese Luis 22, retira su patio del concurso: 'He perdido la ilusión
  4. Quién es Silvia Mellado, la alcaldesa de Fuente Obejuna, que encabeza la lista del PSOE a las elecciones andaluzas por Córdoba
  5. Córdoba aprovecha la visita del Papa a España para devolver al jueves la celebración del Corpus Christi
  6. Suspendida en Córdoba la primera cita del Mayo Festivo que arranca en abril
  7. La Guardia Civil detiene a dos personas en Villanueva del Duque por hurtar aluminio valorado en más de 5.000 euros
  8. El enganchón de una grúa con el puente de El Arcángel provoca importantes retenciones en la A-4 a su paso por Córdoba

El Ayuntamiento reanuda las obras del Alcázar y prevé volver a celebrar bodas en el salón de mosaicos a partir de noviembre

El Ayuntamiento reanuda las obras del Alcázar y prevé volver a celebrar bodas en el salón de mosaicos a partir de noviembre

El PP cordobés presume de tener "la mejor candidatura de la historia" para las elecciones del 17 de mayo en Andalucía

El PP cordobés presume de tener "la mejor candidatura de la historia" para las elecciones del 17 de mayo en Andalucía

Sadeco desbrozará un millón y medio de metros cuadrados de solares e Infraestructuras hará lo mismo en los márgenes de carreteras

Sadeco desbrozará un millón y medio de metros cuadrados de solares e Infraestructuras hará lo mismo en los márgenes de carreteras

Este es el único puente festivo en Córdoba antes del verano… ¿o no?

Este es el único puente festivo en Córdoba antes del verano… ¿o no?

La Cata del Vino Montilla-Moriles de Córdoba mantiene el ‘tardeo’: esto es lo que se sabe de la cita que prologa al mayo festivo

La Cata del Vino Montilla-Moriles de Córdoba mantiene el ‘tardeo’: esto es lo que se sabe de la cita que prologa al mayo festivo

Estas son las causas del aumento de las bajas laborales en Córdoba

Estas son las causas del aumento de las bajas laborales en Córdoba

Piden licencia para construir un nuevo hotel al lado de la plaza de las Tendillas de Córdoba

Piden licencia para construir un nuevo hotel al lado de la plaza de las Tendillas de Córdoba

El parque empresarial junto a la Base Logística avanza con la licitación de otra obra por más de 8 millones

El parque empresarial junto a la Base Logística avanza con la licitación de otra obra por más de 8 millones
Tracking Pixel Contents