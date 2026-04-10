Sadeco desbrozará un millón y medio de metros cuadrados de solares e Infraestructuras hará lo mismo en los márgenes de carreteras

La empresa municipal de saneamientos de Córdoba Sadeco y la Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento desbrozarán solares públicos, márgenes de carreteras y taludes de cara a prevenir la generación de incendios cuando lleguen las altas temperaturas. Según ha informado este viernes el responsable de ambas áreas, Miguel Ruiz Madruga, por parte de Sadeco se van a desbrozar cerca de millón y medio de metros cuadrados de solares, mientras que Infraestructuras se hará cargo de los lados de las carreteras y caminos públicos.

Como ha detallado Ruiz Madruga, "el objetivo fundamental es la prevención del riesgo de incendio y como segundo objetivo están salubridad y la estética de nuestros barrios". Como ha reconocido el delegado de Infraestructuras, "ya mismo empezamos con las altas temperaturas, tenemos muchos solares municipales que no tienen a día de hoy uso y por tanto se generan en ellos malas hierbas que van creciendo y es una necesidad limpiarlo y desbrozarlo cada año".

Los trabajos que ejecutará Sadeco

En cuanto a los trabajos que llevará a cabo Sadeco, va a limpiar y desbrozar una superficie de cerca de un millón y medio de metros cuadrados. Esto se hará con personal propio de la empresa, en concreto, con un equipo compuesto de tres personas. En una parte se llevará a cabo mediante un tratamiento mecanizado a través de un tractor y con un implemento de desbroce y luego se hará un remate manual con desbrozadoras. Para finalizar, se hará una limpieza. Además, de manera complementaria, y según ha informado Ruiz Madruga, se licitará un contrato de 99.000 euros para las actuaciones que requieran de mayor urgencia.

Miguel Ruiz Madruga, en un solar municipal que se está desbrozando en el barrio de la Fuensanta. / CÓRDOBA

Estas tareas se harán por distritos y en el siguiente orden: este abril se harán centro, sureste, norte-sierra y norte-centro; en mayo se harán poniente norte, poniente sur, levante y sur. Y en junio y julio se finalizará en Villarrubia, Las Quemadas, Alcolea y Cerro Muriano.

Noticias relacionadas

Los trabajos que ejecutará Infraestructuras

Respecto a la parte que ejecutará Infraestructuras, se ha puesto en marcha ya un contrato de dos años, dotado de 152.000 euros, para limpiar, desbrozar y podar distintas vías de carácter municipal. En concreto, ya se ha actuado en la antigua nacional cuarta y en el camino de la Forja, mientras que ahora mismo se trabaja en la N-432 y en la Carrera del Caballo. Se suman a la lista la carretera de los Morales, la avenida del Brillante, la avenida San José de Calasanz, la carretera del aeropuerto, la de acceso al cementerio de la Fuensanta, el enlace de la avenida Carlos III con la avenida de Libia y distintos caminos municipales.