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Tragedia ferroviaria

Renfe responde a las dudas de la CIAF sobre la frenada del Alvia en Adamuz: se activó "automáticamente"

La compañía ferroviaria defiende que el freno de emergencia funcionó correctamente tras la detección de una anomalía en la infraestructura, afectada por el descarrilamiento en la vía contigua del tren Iryo

Investigadores de la Guardia Civil recogen pruebas de la rotura de carril en Adamuz.

Investigadores de la Guardia Civil recogen pruebas de la rotura de carril en Adamuz. / EFE

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Renfe ha afirmado este viernes que el sistema de freno LZB del tren Alvia implicado en el accidente de Adamuz (Córdoba) se activó "automáticamente" tras la detección de una anomalía en la infraestructura, afectada por el descarrilamiento en la vía contigua del tren Iryo.

La compañía asegura en un comunicado que, tras la revisión de los datos registrados en la "caja negra" del tren (Unidad de Registro Jurídico-JRU), se ha comprobado que tres segundos antes de que el sistema dejara de registrar información se produjo "una frenada de emergencia activada automáticamente por el sistema LZB".

Respuesta a las dudas de la CIAF

Renfe responde de estas manera a las informaciones que recogen las supuestas dudas de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) relativas al funcionamiento de dicho sistema de frenado.

Además, desde el operador ferroviario han insistido en que, como consecuencia de la detección, se activó el freno de emergencia, y ha defendido que "su funcionamiento fue correcto".

Noticias relacionadas y más

Renfe entiende que la solicitud de acceso al dispositivo Deuta por parte de la CIAF responde al objetivo de confirmar los datos ya obtenidos mediante la apertura y análisis de las cajas negras que, reitera, "evidencian el correcto funcionamiento del sistema".

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