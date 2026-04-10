El Reina Sofía de Córdoba, referente andaluz en el uso de la técnica HIFU con resultados favorables frente al párkinson

El 17 de noviembre de 2023 se usó por primera vez en el hospital universitario Reina Sofía de Córdoba el procedimiento HIFU (High Intensity Focused Ultrasound). Una técnica novedosa para el temblor esencial y el párkinson (cuya día mundial se conmemora este sábado 11 de abril) y de la que se han beneficiado desde entonces y hasta enero de este año 222 pacientes, la mayoría con temblor esencial, señala el especialista en Neurología del Reina Sofía Aldo Costa.

El Reina Sofía es el único hospital público andaluz y de los pocos centros de España que emplea la técnica HIFU y se ha utilizado hasta ahora en 95 pacientes de Córdoba, 125 del resto de Andalucía y 2 de Extremadura, precisa este experto.

Candidatos a recibir la técnica

Costa remarca que el equipo de Neurología, Neurorradiología y Neurocirugía que aplica la técnica HIFU en el Reina Sofía empezó a tratar primero en 2023 solo a pacientes con temblor esencial y que fue, a partir de mediados de 2024, cuando comenzó a incluir a pacientes con párkinson, en los que el temblor es más predominante. Incluso, más recientemente, han sido tratados con este equipo algunos pacientes con otra patología, el dolor neuropático refractario (condición crónica y debilitante que no responde adecuadamente a tratamientos convencionales), expone Costa.

El procedimiento con HIFU se realiza en la sala de resonancia magnética del hospital Reina Sofía. / MANUEL MURILLO

Este especialista en Neurología expone que el Reina Sofía ya ha empleado el HIFU en las dos manos de 13 pacientes, lo que se conoce como el tratamiento del segundo lado. Este tratamiento bilateral en la segunda mano o secuencial equivale a que el procedimiento no se efectúa de forma simultánea, sino con un año de diferencia aproximadamente entre una mano u otra. El avance se está utilizando a su vez en pacientes con enfermedad de párkinson asimétrica de inicio juvenil.

Resultados positivos de este adelanto

En cuanto a los resultados del HIFU, este neurólogo destaca que «son favorables», ya que propician beneficios clínicos, eficacia y seguridad, además de ser duraderos en el tiempo. Actualmente, en el Reina Sofía hay 12 pacientes que llevan casi 3 años de seguimiento tras beneficiarse del HIFU.

El especialista en Neurología del hospital Reina Sofía Aldo Costa. / A.J. GONZÁLEZ

La Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía anunció en enero su propósito de extender el uso del HIFU a hospitales públicos de Sevilla y Granada, dado el creciente empleo que se le está dando a la técnica.

¿Qué es el HIFU?

Es un equipo que utiliza ultrasonidos de alta intensidad, que pueden penetrar el cráneo y focalizarse en una diana cerebral, previamente seleccionada, provocando una lesión mediante calor. Este tratamiento se lleva a cabo en una sala de resonancia magnética, con el paciente despierto. Evita la cirugía abierta y permite controlar en el mismo momento la temperatura alcanzada en el punto de tratamiento y el impacto beneficioso que está experimentando la persona beneficiaria. Posibilita a su vez dar respuesta a pacientes que no eran candidatos quirúrgicos por diferentes motivos, gracias al uso de esta técnica mínimamente invasiva. Los beneficiarios están despiertos y reciben el alta en las primeras 24 horas del procedimiento, indica este neurólogo.

Este especialista en Neurología del Reina Sofía incide en que, junto a la existencia del HIFU, destinado a una minoría concreta de pacientes con temblor esencial o párkinson, en los últimos años han ido surgiendo una amplia gama de medicamentos y de terapias avanzadas, administrándose en Córdoba estas segundas en el hospital de día de Neurología del Reina Sofía. Dichos tratamientos tratan de enlentecer y reducir la sintomatología de estas dolencias, ya que por ahora el párkinson no tiene cura.

Profesionales del Reina Sofía colocan el HIFU al paciente antes de su uso. / CÓRDOBA

Síntomas

El parkinson es una patología, cuyo diagnóstico está creciendo mucho en los últimos años, que afecta a más de 37.000 personas en Andalucía, de las que cerca de 3.500 corresponden a la provincia de Córdoba. Costa recalca que cada año se diagnostican una media de entre 1 o 2 nuevos casos por cada 10.000 habitantes. El aumento de la incidencia se debe, fundamentalmente, al mayor envejecimiento de la población (el 70% de las personas afectadas tiene más de 65 años), pero también a la aparición de la patología en personas de menos de 50 años (que representan alrededor del 15% de los nuevos casos), precisa.

Alta incidencia

Aldo Costa apunta que el párkinson es la segunda patología degenerativa más frecuente, después del alzhéimer, y resalta que se detecta más en hombres que en mujeres. En cuanto a los síntomas más característicos del párkinson son temblor, rigidez y lentitud de movimientos, alteraciones del habla y de la postura. También pueden aparecer síntomas no motores, como trastornos del ánimo, cognición, sueño u olfato.

Respecto a los tratamientos existentes en Andalucía, la opción de inicio suele ser indicar fármacos que potencian la función dopaminérgica cerebral, para tratar de mejorar los síntomas, la capacidad funcional y la calidad de vida los pacientes.

Una profesional del hospital en la sala de aplicación del HIFU. / CÓRDOBA

Estimulación cerebral profunda

Sin embargo, cuando estos medicamentos dejan de tener la respuesta inicial, a lo largo de los años, para ciertos pacientes se plantea la posibilidad de usar terapias avanzadas, como son las bombas de infusión, que se administran por vía percutánea, así como la técnica HIFU, centralizada en la región de momento en Córdoba, o la estimulación cerebral profunda (ECP) y la radiación con bisturí gamma o GammaKnife, técnicas que se usan, sobre todo, para el temblor esencial.

La estimulación cerebral profunda consiste en la implantación quirúrgica de un sistema de neuroestimulación compuesto por electrodos insertados en estructuras profundas del cerebro y solo se lleva a cabo en Andalucía en el hospital Virgen de las Nieves de Granada, a la vez que también este centro es el único en la región que emplea la radiación con bisturí GammaKnife.

Asistencia en Córdoba

Para la atención de los pacientes con párkinson y temblor esencial, «en la provincia de Córdoba el Reina Sofía cuenta con dos consultas semanales destinadas a pacientes con trastorno del movimiento (párkinson y temblor esencial) y luego hay otra consulta a la semana de terapias avanzadas para pacientes con párkinson y «hemos añadido una consulta semanal para candidatos a recibir la técnica HIFU o que ya la han recibido y están en seguimiento», añade Aldo Costa.

Un paciente de párkinson siendo tratado. / Efe

De otro lado, junto a los tratamientos farmacológicos, existen otros muy necesarios para abordar estas dolencias, como son rehabilitación, fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, terapia deglutoria, dietética, psicoterapia, relajación y socialización.

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Sobre su origen, en la actualidad, el párkinson sigue siendo una enfermedad de causa desconocida, con un componente genético minoritario. Dentro de la prevención, el doctor Costa hace hincapié en la importancia de mantener estilos de vida saludable, con dieta mediterránea, práctica de ejercicio regular adaptado (entre lo que se incluye el taichí) y sueño adecuado, además de evitar la exposición a tóxicos.