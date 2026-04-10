Política
El PP cordobés presume de tener "la mejor candidatura de la historia" para las elecciones del 17 de mayo en Andalucía
El acto de presentación de los populares se ha visto interrumpido brevemente por una espontánea, y Repullo enfatiza la importancia de la gestión del PP frente a la "política polarizada"
El Partido Popular de Córdoba ha elegido la ronda del Marrubial, cuya remodelación se ha culminado esta legislatura, muy cerca del nuevo punto de urgencias de Levante, que abrió precisamente ayer, para presentar a sus candidatos a las elecciones del 17 de mayo en Andalucía. Los populares cordobeses hablan de "de la mejor candidatura de la historia" para referirse a su propuesta electoral en la provincia, 12 políticos fajados en la gestión que incluyen al presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, a dos consejeros, José Antonio Nieto y José Carlos Gómez Villamandos, y a varios alcaldes como el de la capital cordobesa, José María Bellido. En la nómina popular, todo son caras conocidas y representativas de todas las comarcas de Córdoba, desde Palma del Río a Baena, El Carpio o Espiel, pasando por Montilla, Lucena y Puente Genil.
Interrupción de una espontánea
El acto, en la vía pública pero dirigido a los medios de comunicación, se ha visto interrumpido durante unos minutos por una espontánea, que ha increpado a los populares por los atascos en la ciudad y la presencia de las tropas españolas en el Líbano. "Libertad de expresión", ha restado importancia el número 1 de lista, Antonio Repullo, antes de continuar con su intervención.
El presidente de los popular y delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina, que no forma parte en esta ocasión de la lista, ha sido el encargado de hablar de los componentes de la lista: "Esta es la mejor candidatura de la historia del PP y está liderada por el mejor líder", el secretario general del PP-A, el cordobés Antonio Repullo. El número 1 de la plancha, por su parte, ha asegurado que se siente "tremendamente orgulloso y agradecido" al presidente popular y candidato a la reelección, Juanma Moreno, y a sus compañeros de partido en Córdoba por la composición de la candidatura, que también ha tildado de "histórica". De quienes le acompañan en ella, Repullo ha destacado su preparación, compromiso y escucha activa de la sociedad, "una tarjeta de presentación que no tienen que explicarle a nadie".
Estabilidad y gestión, frente al "lío"
El dirigente popular ha subrayado el aval de los 7 años de gobierno de Juanma Moreno en Andalucía, y ha recordado algunos de los proyectos que han hecho que "Córdoba se ponga a la cabeza" en material industrial y sostenibilidad (con la Base Logística del Ejército); en dinamización de empresa y crecimiento de autónomos y con proyectos centrados en "mejorar la calidad de vida gente". Repullo ha atribuido a los resultados de la llamada vía andaluza que encarna Juanma Moreno el hecho de que Córdoba "ha recuperado su orgullo" y dejado de ser "la provincia de las oportunidades perdidas" que era cuando gobernaban los socialistas. Por último, el número 1 de los populares por Córdoba ha presentado un PP como el partido con más ganas y fuerza de los que concurren en los comicios y ha llamado a los andaluces a elegir: "Frente al ruido y el lío de la izquierda, de la política de polarizada, del barro y el fango de Pedro Sánchez, la gestión y la estabilidad del PP".
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