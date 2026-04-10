Turismo
Piden licencia para construir un nuevo hotel al lado de la plaza de las Tendillas de Córdoba
El establecimiento se ubicará en la calle Teniente Braulio Laportilla, enfrente del Longrock
Una empresa ha solicitado los permisos necesarios para poder abrir un hotel en pleno centro de Córdoba, al lado de la plaza de Las Tendillas. La ciudad sigue así su proceso de aumento de plazas turísticas, con varios proyectos hoteleros en cartera y un buen puñado de edificios de apartamentos turísticos pendientes.
En este caso, la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ha sacado a información pública la solicitud de calificación ambiental (paso previo a la licencia) para el proyecto de un hotel en la calle Teniente Braulio Laportilla, entre las calles Góngora y Morería, es decir, justo enfrente del conocido pub Longrock. La empresa que lo solicita lleva por nombre Hotel Teniente Braulio S. L., por lo que puede presuponerse que así se denominará el futuro establecimiento.
Proyectos de hoteles
Hacía ya algún tiempo que no salían a la luz nuevos proyectos de hoteles en la ciudad, más allá de los que están pendientes o en marcha desde hace tiempo. Ocurre lo contrario con los apartamentos turísticos, que suelen aparecer en el tablón de anuncios y en las comisiones de licencias de urbanismo con cierta frecuencia.
Ahora mismo están activos una quincena de proyectos hoteleros con plazos de finalización variados. En total, estos futuros hoteles, de cuajar, sumarán a la oferta actual unas 1.200 plazas. El más próximo a ser una realidad (aunque le está costando) es el cinco estrellas de la calleja de las Flores, iniciativa de Zizai, la misma empresa que organiza Flora, pero no abrirá hasta el año que viene -diez años después de ponerse en marcha-.
En obras se encuentra el primer hotel que la marca Ibis Budgest (del grupo Accor) abrirá en la ciudad, que se ubicará detrás de la gasolinera del puente de El Arenal. También tiene previsto abrir el año que viene.
A la lista se suma un buen puñado de iniciativas más, como el Zenit en el antiguo convento de Santa Isabel, el de Gimeno en la antigua casa de los Guzmanes en el Realejo o el que irá en el edificio de la antigua Aduana, entre la Ribera y Canónigo Torres Molina.
También sigue adelante el hotel que se hará en el Castillo de la Albaida, el del parking de Bodegas Campos, el de Badanas que recuperará una casa histórica en el número 15, otro en la calle San Pablo o el que se hará sobre las bases del antiguo hotel Mariano de la avenida de Cádiz.
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