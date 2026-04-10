El parque empresarial junto a la Base Logística avanza con la licitación de otra obra por más de 8 millones

La misma semana en la que se ha firmado el contrato para poder urbanizar los terrenos donde se levantará el denominado Parque Logístico Empresarial de Córdoba Gran Capitán, en La Rinconada -junto a la Base Logística-, la junta de compensación ha sacado a licitación otro contrato para hacer realidad este futuro espacio productivo. La obra de mayor calado es la de la urbanización de los terrenos, la que ya está firmada y adjudicada y que ejecutará la UTE formada por Ferrovial y Rialsa. Estos trabajos costarán más de 38 millones de euros y se espera que comiencen en el plazo más o menos de un mes, el que tiene la adjudicataria para formalizar el acta de replanteo una vez firmado el contrato.

Pero para que este parque empresarial sea una realidad hay más proyectos que se ejecutarán en paralelo. Uno de ellos es la construcción de un depósito para el abastecimiento de todo el plan parcial de la zona (el PPI-6), que también servirá para abastecer a la propia Base Logística del Ejército, es decir, que su ejecución es de vital importancia no solo para el polígono empresarial, sino para el proyecto de Defensa.

Y la ejecución de dicho depósito es lo que sale ahora a licitación. Lo hace por un presupuesto base de licitación de 6,8 millones, que se van por encima de los 8 millones si se le suma el IVA. Cuando esté adjudicado, el plazo de ejecución será de 14 meses y el plazo para presentar ofertas estará abierto hasta el 11 mayo.

Parte de los terrenos de La Rinconada que ya están urbanizados, es decir, los que se corresponden con la parte donde se construirá la BLET. / MANUEL MURILLO

Las obras que todavía quedan por hacer

Mientras, el Ministerio de Defensa sigue con el proceso para adjudicar la primera fase de construcción de los edificios de la BLET -ya se están analizando las ofertas presentadas-, la junta de compensación de los terrenos anexos, donde va ese parque logístico y empresarial, también continúa con su parte del trabajo. Ya se ha adjudicado la urbanización y se ha licitado la construcción del depósito, como también se ha licitado la obra del enlace de los terrenos con la autovía A-4.

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Al margen de estos contratos, quedarían por llevar a cabo una subestación de 80 megavatios, una depuradora que dará servicio no solo a estos terrenos sino al polígono del Aceite y al Cerro de los Ángeles y el proyecto completo de abastecimiento y saneamiento.