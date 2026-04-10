Un libro dedicado a la niña Carla y un senderismo recaudan fondos para investigar en Córdoba los tumores cerebrales infantiles

Entre 10 y 15 niños cada año son tratados en el hospital universitario Reina Sofía de Córdoba por tumores cerebrales. La supervivencia a este tipo de cáncer no es tan alta como la de otro tipo de tumores infantiles, ya que su abordaje es más difícil.

En Córdoba, el grupo que dirige Raúl M. Luque en el imibic lleva años investigando sobre moléculas y otros mecanismos del organismo que pueden influir en el desarrollo de tumores cerebrales, pero son necesarios más fondos para continuar con la investigación de estos cánceres pediátricos más minoritarios, indica Pilar Luque, madre de Carla Gálvez Luque, una niña cordobesa de casi 7 años que murió el 1 de noviembre de 2025 por un tumor cerebral que le había sido diagnosticado con solo 4 años, y que no tuvo opción de tratamiento.

Pilar Luque, impulsora de un libro solidario, junto a su tío e integrantes de la asociación Kilómetros de Esperanza. / Manuel Murillo

La gran labor de Kilómetros de esperanza

Para contribuir a la financiación de la investigación de los tumores cerebrales infantiles del Imibic, hace dos años nació en Córdoba, el colectivo Kilómetros de Esperanza, que organiza eventos deportivos para lograr financiación que se destina en su totalidad a la investigación del Imibic sobre tumores cerebrales infantiles.

La próxima actividad de Kilómetros de Esperanza, que preside Nicolás Zúñiga, técnico en cuidados auxiliares de enfermería de Oncología Pediátrica del Reina Sofía, con el respaldo de la enfermera Patricia Castro, y otros profesionales de esta misma unidad, es un senderismo solidario de 9 kilómetros.

Cartel del senderismo solidario de Kilómetros de Esperanza. / CÓRDOBA

El senderismo se celebrará el domingo 19 de abril, a partir de las 9.00 horas, con la colaboración del colectivo Patea Córdoba y sus alrededores. La inscripción cuesta 10 euros y se puede hacer contactando con los teléfonos 663450047 o 607342551. También se pueden hacer aportaciones sin ir al senderismo en el bizum 13142 o en la cuenta ES10 1465 0100 92 1769696028.

Cuento sobre Carla

Igualmente, con el mismo fin de contribuir económicamente a la investigación que se hace en Córdoba contra los tumores cerebrales pediátricos, Agustín Galiana, tío de Pilar Luque, la madre de Carla, ha publicado el libro ‘El viaje mágico de una luz valiente’, dedicado a Carla. El libro se puede comprar por Amazon y ya se han vendido más de 900 ejemplares del mismo, señala Pilar.

Portada del libro 'El viaje mágico de una luz valiente', dedicado a la niña cordobesa Carla. / CÓRDOBA

Luque destaca que «es un cuento que relata de una forma metafórica, a través de un viaje por el bosque, las etapas que se van pasando a lo largo de una enfermedad, el miedo, el ver lo que nos queda por pasar, y hace un recorrido sobre lo importante de estar siempre acompañado de las personas que te quieren y te rodean. Es muy bonito para que lo lean niños, adultos, profesionales sanitarios e incluye preguntas para reflexionar al final de cada capítulo».

La protagonista del libro es Carla y aparecen también su hermano, que se llama guapo, que es como ella lo llamaba ella en la vida real, y también el TCAE Nico, así como otros personajes ficticios.

Noticias relacionadas

«En vida hicimos todo lo que pudimos por nuestra hija. Por eso, ahora con este libro tratamos de ayudar a otros niños enfermos para que no sufran lo que mi pequeña y nosotros hemos sufrido», destaca esta madre generosa.