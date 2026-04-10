La Junta de Andalucía y la Fundación CaixaBank Dualiza forman a orientadores en Córdoba para el nuevo sistema de FP

La Junta de Andalucía y la Fundación CaixaBank Dualiza han celebrado este viernes en Córdoba una jornada formativa dirigida al personal orientador para reforzar su conocimiento sobre el nuevo sistema de FP y mejorar las herramientas con las que asesoran a estudiantes y trabajadores.

La sesión ha tenido lugar en el CEP de Córdoba y se enmarca en un ciclo de encuentros que recorrerá las ocho provincias andaluzas entre marzo y abril. La previsión es que esta iniciativa permita formar a más de mil profesionales de la orientación en toda Andalucía, con sesiones de unas tres horas y media centradas en la actualización normativa, el análisis del mercado laboral y la aplicación práctica de recursos de acompañamiento.

Durante la jornada, los asistentes han profundizado en las principales novedades introducidas por la Ley Orgánica 3/2022, de ordenación e integración de la Formación Profesional, y por el Real Decreto 659/2023, que desarrolla el nuevo sistema integrado de FP. El objetivo es que el personal orientador disponga de una visión más completa de los itinerarios formativos, los procedimientos de acceso y las características de la FP Dual, una modalidad cada vez más vinculada a las necesidades reales de las empresas.

Análisis del mercado laboral en Córdoba

Uno de los ejes de la sesión ha sido el estudio del mercado laboral de la provincia de Córdoba, con especial atención a los sectores productivos estratégicos, las demandas actuales de empleo y las oportunidades profesionales ligadas a la Formación Profesional.

La jornada también ha puesto el foco en las profesiones STEAM —relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas—, abordando la brecha de género que persiste en estos ámbitos. En este sentido, se han compartido estrategias orientadas a fomentar una mayor presencia femenina en sectores con alta demanda y proyección de futuro.

Noticias relacionadas

Como cierre, el personal participante ha recibido una batería de recursos especializados y herramientas prácticas destinadas a facilitar su trabajo diario con estudiantes, personas trabajadoras y ciudadanos en procesos de recualificación profesional.